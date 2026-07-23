Kiểm tra 5 doanh nghiệp kim khí và đá quý - Cục quản lý thị trường lên tiếng

Trước thông tin Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công thương sắp sửa kiểm tra 5 doanh nghiệp kim khí và đá quý, ông Trần Việt Hùng - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã lên tiếng làm rõ tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.

Ông Hùng khẳng định đây là hoạt động nghiệp vụ thường xuyên, nằm trong lộ trình chỉ đạo chung của Cục Phòng, chống rửa tiền (kỳ kiểm tra thứ 8). Đây không phải là chiến dịch kiểm tra đột xuất nhằm vào thị trường trang sức đá quý.

Cũng theo ông Hùng, đối với các đợt kiểm tra chuyên đề định kỳ, quy trình pháp lý yêu cầu cơ quan quản lý phải lập kế hoạch chi tiết, phê duyệt theo đúng thẩm quyền và thông báo trước cho doanh nghiệp ít nhất 1 tuần. Hoạt động này hoàn toàn khác biệt với các đợt kiểm tra đột xuất vốn chỉ thực hiện khi phát hiện dấu hiệu vi phạm rõ ràng.

Phân định rõ thẩm quyền: Chỉ kiểm tra kim khí và đá quý

Một trong những điểm quan trọng được đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh là sự phân định thẩm quyền giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với mặt hàng vàng và đá quý, tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.

Thẩm quyền Quản lý thị trường chỉ kiểm tra mặt hàng kim khí và đá quý (bao gồm cả đá quý gắn trên trang sức, nhẫn). Nội dung kiểm tra trọng tâm bao gồm: niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa và chống hàng giả/hàng nhái thương hiệu.

"Thực tế đá quý thường được gắn liền với khung trang sức hoặc nhẫn. Khi kiểm tra tính hợp pháp, xuất xứ và việc niêm yết giá của đá quý, lực lượng chức năng bắt buộc phải xem xét tổng thể cả sản phẩm trang sức đó" - ông Hùng cho biết.

Dự kiến kiểm tra 5 đơn vị trong vòng 1 tháng

Về quy mô triển khai trong đợt này, ông Trần Việt Hùng cho biết Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang xây dựng kế hoạch chi tiết để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi ban hành.

Theo quy định tối thiểu, mỗi cơ quan thành viên phải triển khai ít nhất 3 đoàn kiểm tra đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách. Để đảm bảo tính bao quát và hiệu quả, Cục dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra 5 đơn vị kinh doanh kim khí, đá quý. Toàn bộ đợt kiểm tra chuyên đề này dự kiến diễn ra trong thời gian 1 tháng kể từ khi kế hoạch được duyệt.

Việc minh bạch thông tin về đợt kiểm tra chuyên đề không chỉ giúp các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị hồ sơ pháp lý, niêm yết công khai nguồn gốc hàng hóa mà còn góp phần ổn định tâm lý thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật.



