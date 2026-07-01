Một công ty bất động sản lãi hàng chục tỷ đồng nhờ đầu tư chứng khoán, "thắng lớn" với VHM, HPG

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN ) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt gần 8 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ, qua đó giúp lợi nhuận gộp đạt 3 tỷ đồng, tăng gần 89%. Biên lợi nhuận gộp theo đó được cải thiện từ 28,9% trong quý 2/2025 lên 42% trong quý vừa qua.

Nguồn thu lớn nhất của Nhà Đà Nẵng tiếp tục đến từ hoạt động tài chính. Trong quý 2, doanh thu tài chính đạt gần 29 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, trong đó riêng lãi đầu tư chứng khoán khoảng 16,5 tỷ đồng.

Do không còn khoản hoàn nhập chi phí tài chính, kết quả trong quý 2, Nhà Đà Nẵng báo lợi nhuận sau thuế 26 tỷ đồng, giảm 11% so với quý 2/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu thuần 24 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm gần 66% xuống gần 26 tỷ đồng.

Năm 2026, Nhà Đà Nẵng đặt mục tiêu tổng doanh thu 75 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 37 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 68,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Nhà Đà Nẵng âm 261,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ chỉ âm khoảng 5,8 tỷ đồng.

Dòng tiền đầu tư cũng âm 20,7 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 47,4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng các khoản vay.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của NDN đạt 1.357 tỷ đồng, tăng gần 56 tỷ đồng, tương ứng tăng 4% so với đầu năm.

Đáng chú ý, khoản mục tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp giảm tới 235 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 90% so với đầu năm, xuống còn 26 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, giá trị các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn tăng thêm 270 tỷ đồng, lên 659 tỷ. Quy mô danh mục này tương đương 48,6% tổng tài sản của Nhà Đà Nẵng tại cuối quý 2.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, danh mục đầu tư cổ phiếu của NDN vào thời điểm cuối quý 2 gồm HPG (giá gốc 92 tỷ đồng, giá hợp lý 122 tỷ đồng), VHM (giá gốc 84 tỷ đồng, giá hợp lý 205 tỷ đồng, tương ứng tạm lãi tới 140%), VPB (giá gốc 71 tỷ đồng, giá hợp lý 68 tỷ đồng), MBB (giá gốc 78 tỷ đồng, giá hợp lý 85 tỷ đồng), GEX (giá gốc 52 tỷ đồng, giá hợp lý 59 tỷ đồng) và các mã cổ phiếu khác (giá gốc 282 tỷ đồng, giá hợp lý 283 tỷ đồng).

Danh mục đầu tư cổ phiếu của NDN vào thời điểm cuối quý 2/2026

Tổng cộng, danh mục này có giá gốc 659 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý đạt gần 823 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NDN kết phiên 23/7/2026 tại mức 9.300 đồng/cổ phiếu.