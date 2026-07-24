Lợi nhuận sơ bộ quý 2 Vinamilk tăng gần 30%

Chứng khoán Vietcap vừa có báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026 của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM).

Ở cấp độ công ty, doanh thu và LNST sơ bộ quý 2/2026 lần lượt tăng 12,5% và 28% so với cùng kỳ, lên mức 18.856 tỷ đồng và 3.184 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, tổng doanh thu đã tăng 17,7% lên mức 35.034 tỷ đồng, trong khi LNST tăng mạnh 38,4% so với cùng kỳ năm trước lên mức 5.643 tỷ đồng. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường trong nước, đà tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất khẩu và sự gia tăng tỷ trọng đóng góp từ các công ty con.

Biên lợi nhuận ròng đạt 16,1% trong 6 tháng (thấp hơn so với mức 17% của cùng kỳ năm trướcro), trong bối cảnh công ty tối ưu hóa danh mục sản phẩm và hưởng lợi từ sự sụt giảm của chi phí đầu vào. Vietcap cho rằng dự phóng kết quả kinh doanh năm 2026 của Vinamilk có khả năng sẽ được điều chỉnh tăng.

Theo số liệu sơ bộ từ Vietcap

Chi tiết hơn, tại mảng kinh doanh trong nước, doanh thu thuần hợp nhất quý 2/2026 tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước lên mức 14.616 tỷ đồng. Chỉ tiêu này trong 6 tháng đạt mức tăng 12,6% lên 26.596 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng được dẫn dắt bởi các ngành hàng cốt lõi gồm sữa nước, sữa chua và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn. Trong đó, các thương hiệu chiến lược như Green Farm và Sữa tươi Vinamilk 100% tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, còn các dòng sản phẩm giàu đạm và có nguồn gốc từ thực vật cũng tiếp tục đóng góp thêm vào doanh thu. Tất cả các kênh bán hàng chủ chốt đều ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong cùng kỳ.

Tại mảng xuất khẩu, doanh thu thuần từ hoạt động xuất khẩu tăng mạnh 41% so với cùng kỳ trong quý 2 /2026 và 42,3% trong 6 tháng, lần lượt đạt 2.664 tỷ đồng và 4.990 tỷ đồng. Đây tiếp tục là đóng vai trò là điểm sáng dẫn dắt đà tăng trưởng.

Theo Vietcap, mặc dù chi phí logistics quốc tế và nguyên liệu đầu vào tăng, VNM vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh tại các thị trường chủ chốt. Bên cạnh thị trường truyền thống là Trung Đông, các thị trường chiến lược khác tiếp tục tăng trưởng, qua đó giúp công ty đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tất cả các công ty thành viên đều có đóng góp tích cực vào tăng trưởng hợp nhất của Vinamilk. Sữa Mộc Châu duy trì hoạt động ổn định với mức tăng trưởng LNST đạt hai chữ số trong cả quý 2 và nửa đầu năm. Angkor Milk mang lại kết quả nổi bật, với doanh thu thuần và LNST quý 2 /2026 lần lượt tăng mạnh 242% và 210% so với cùng kỳ; đưa mức tăng trưởng 6 tháng lần lượt đạt 218,4% và 187,9%.

Driftwood ghi nhận doanh thu thuần và LNST quý 2/2026 tăng 3,2% và 103,7% so với cùng kỳ. Nửa đầu năm, doanh thu nhìn chung đi ngang, trong khi LNST tăng 51,5% nhờ biên lợi nhuận cải thiện và chi phí sữa tươi nguyên liệu giảm.