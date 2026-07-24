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Khách hàng PNJ lưu ý: Muốn bán lại vàng/trang sức phải đến đúng cửa hàng và đúng khung giờ này

| | Thị trường chứng khoán

Khách hàng PNJ lưu ý: Muốn bán lại vàng/trang sức phải đến đúng cửa hàng và đúng khung giờ này

Số lượng cửa hàng tiếp nhận mua lại theo danh sách công bố của PNJ là 110 cửa hàng. Con số này chỉ tương đương 1/4 số cửa hàng của PNJ trên toàn quốc (430 cửa hàng – theo báo cáo cuối quý 1/2026).

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa chính thức phát đi thông báo quan trọng về chính sách tiếp nhận thu đổi và mua lại sản phẩm trên toàn hệ thống. Đáng chú ý, doanh nghiệp quy định khung giờ thu mua cố định và phân định rõ nhóm cửa hàng được mua lại tiền mặt.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất từ PNJ, chính sách tiếp nhận giao dịch mua lại áp dụng đối với các sản phẩm do chính doanh nghiệp bán ra sẽ có những điều chỉnh đáng chú ý về mặt vận hành kể từ thời điểm ban hành cho đến khi có thông báo mới.

Chỉ tiếp nhận mua lại 2 tiếng mỗi ngày, phân hóa rõ từng cửa hàng

Điểm thay đổi lớn nhất trong đợt cập nhật này của PNJ nằm ở khung giờ giao dịch và phạm vi tiếp nhận tại các điểm bán:

Khung giờ tiếp nhận: Toàn bộ các giao dịch mua lại sản phẩm chỉ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 15h00 đến 17h00 mỗi ngày.

Phân hóa hệ thống cửa hàng: ﻿Nhóm cửa hàng trong danh sách công bố dưới đây tiếp nhận đầy đủ các giao dịch Mua Lại (hoàn tiền/thanh toán cho khách hàng). Danh sách này bao gồm các trung tâm kim hoàn và cửa hàng PNJ/PNJ NEXT trọng điểm tại các khu vực TP.HCM, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Miền Tây.

Số lượng cửa hàng tiếp nhận mua lại theo danh sách công bố của PNJ là 110 cửa hàng. Con số này chỉ tương đương 1/4 số cửa hàng của PNJ trên toàn quốc (430 cửa hàng – theo báo cáo cuối quý 1/2026).﻿

Các cửa hàng PNJ còn lại (ngoài danh sách): Sẽ KHÔNG tiếp nhận mua lại chi trả tiền mặt mà chỉ tiếp nhận giao dịch chuyển đổi sang sản phẩm mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị thu vào (áp dụng theo chương trình ưu đãi hiện hành).

PNJ phân hóa rõ vai trò giữa cửa hàng thu mua tiền mặt và cửa hàng chỉ phục vụ đổi sang sản phẩm mới.

Sức ép từ nhu cầu giao dịch "tăng mạnh chưa từng có"

Lý giải về việc khoanh vùng cửa hàng và giới hạn khung giờ thu mua trong ngày, phía PNJ cho biết ngành kim hoàn và thị trường vàng đang ghi nhận nhu cầu giao dịch tăng mạnh chưa từng có.

Doanh nghiệp khẳng định việc điều chỉnh lộ trình thanh toán cũng như quy trình tiếp nhận trong giai đoạn hiện tại không phải là sự thay đổi về mặt cam kết, mà là giải pháp vận hành nhằm giúp mọi nghĩa vụ tài chính với khách hàng được thực hiện một cách bền vững và an toàn nhất.

Đồng thời, PNJ cam kết: Thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các giao dịch của khách hàng. Công khai, minh bạch về chính sách xử lý và tiến độ thanh toán. Đảm bảo tối đa quyền lợi lâu dài của người tiêu dùng theo đúng phương án đã lựa chọn.

Danh sách các cửa hàng PNJ tiếp nhận giao dịch mua lại như sau:

Khách hàng PNJ lưu ý: Muốn bán lại vàng/trang sức phải đến đúng cửa hàng và đúng khung giờ này- Ảnh 1.

Khách hàng PNJ lưu ý: Muốn bán lại vàng/trang sức phải đến đúng cửa hàng và đúng khung giờ này- Ảnh 2.

Khách hàng PNJ lưu ý: Muốn bán lại vàng/trang sức phải đến đúng cửa hàng và đúng khung giờ này- Ảnh 3.

Khách hàng PNJ lưu ý: Muốn bán lại vàng/trang sức phải đến đúng cửa hàng và đúng khung giờ này- Ảnh 4.

Khách hàng PNJ lưu ý: Muốn bán lại vàng/trang sức phải đến đúng cửa hàng và đúng khung giờ này- Ảnh 5.

Khách hàng PNJ lưu ý: Muốn bán lại vàng/trang sức phải đến đúng cửa hàng và đúng khung giờ này- Ảnh 6.

Khách hàng PNJ lưu ý: Muốn bán lại vàng/trang sức phải đến đúng cửa hàng và đúng khung giờ này- Ảnh 7.

Ngọc Ly

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