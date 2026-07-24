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TNG chốt ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 10/8/2026 tới đây, TNG sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026.

Theo đó, TNG sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 10/8/2026.

Với hơn 128,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TNG sẽ phải chi khoảng hơn 128,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày thực hiện thanh toán 31/8/2026.

Trong một diễn biến khác, mới đây Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital đã có báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư tại TNG.

Cụ thể, quỹ thành viên thuộc VinaCapital là Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Chiến lược VinaCapital đã bán ra 150.000 cổ phiếu TNG trong phiên giao dịch ngày 14/7/2026.

TNG chốt ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TNG

Sau giao dịch, quỹ này đã giảm sở hữu từ gần 1,7 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 1,2873% xuống còn 1,1708% vốn.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, 4 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng gần 4,9 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ sở hữu 3,7793%).

Như vậy, cũng sau giao dịch bán cổ phiếu nêu trên, cả nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu gần 6,4 triệu cổ phiếu TNG, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,9501% và rời ghế cổ đông lớn tại TNG.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2026, TNG ghi nhận doanh thu thuần gần 2.914 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của TNG, doanh thu tăng trưởng một phần do công ty tăng trưởng quy mô, tăng lao động vào các chuyền may, đồng thời công ty tập trung khai thác các dòng hàng phức tạp và đẩy tiến độ xuất sớm các đơn hàng xuất khẩu.

Trong kỳ, TNG còn thu về hơn 22,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 25%; thu nhập khác gần 13,2 tỷ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính giảm 5,1% so với cùng kỳ, xuống còn gần 92,5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng từ 28,8 tỷ đồng lên 35,9 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 137,9 tỷ đồng, tăng 21,3%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, TNG báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 146,9 tỷ đồng, tăng 22% so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, TNG mang về doanh thu thuần hơn 4.865,9 tỷ đồng, tăng 20,5% so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 203,7 tỷ đồng, tăng 26,4%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của TNG tăng 17,1% so với đầu năm, lên mức hơn 8.093,9 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 6.087,9 tỷ đồng, tăng 24,1%.


Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
dệt may, TNG

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