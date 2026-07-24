Khởi tố Chủ tịch một công ty trên sàn chứng khoán

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (mã: PAT) vừa công bố thông tin liên quan đến ông Lưu Bách Đạt, Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo đó, ngày 22/7/2026, PAT nhận được thông tin về việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Bách Đạt. Ông Đạt bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Ông Lưu Bách Đạt hiện đồng thời giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC). Ngày 23/7, Hóa chất Đức Giang cũng công bố đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Bách Đạt cùng hai lãnh đạo khác.

Trong đó, ông Phùng Trọng Tú, Phó Tổng Giám đốc DGC, cùng bị khởi tố về tội Gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT DGC, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Phốt pho Apatit Việt Nam là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai (đơn vị do DGC sở hữu toàn bộ vốn) nắm 51% vốn điều lệ PAT.

Đây không phải lần đầu nhân sự cấp cao tại PAT liên quan đến vụ án xảy ra trong hệ sinh thái Hóa chất Đức Giang. Hồi tháng 3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Đặng Tiến Đức, Giám đốc PAT, và bà Phạm Thị Bích Phương, Kế toán trưởng PAT, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng đợt này, ông Đào Hữu Huyền, khi đó là Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về ba tội gồm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; và Gây ô nhiễm môi trường. Ông Đào Hữu Duy Anh, nguyên Tổng giám đốc DGC, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Dù xuất hiện những biến động liên quan đến nhân sự cấp cao, kết quả kinh doanh quý 2/2026 của PAT vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần PAT đạt 517 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng tới 42%, đạt gần 110 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt gần 939 tỷ đồng, tăng 2,7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 156 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ.