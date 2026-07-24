Bất ngờ: Sàn tiền số hơn 2 triệu người dùng, cho phép đòn bẩy 100% sắp ngừng hoạt động

Dù từng là sàn phái sinh Bitcoin lớn nhất thế giới, sự ra đi của BitMEX được đánh giá chỉ tạo tác động hạn chế tới thị trường khi phần lớn thanh khoản đã dịch chuyển sang các đối thủ lớn.

Trong bối cảnh thị trường tiền số vẫn trầm lắng, BitMEX, sàn giao dịch phái sinh tiền mã hóa được thành lập năm 2014, vừa thông báo sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 23/9/2026.

Trong thông báo ngày 23/7, BitMEX khẳng định: "Tài sản của người dùng vẫn hoàn toàn an toàn và nên rút tiền về trước thời hạn sàn đóng cửa."

BitMEX sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 23/9/2026.

Sàn không nêu chi tiết nguyên nhân ngừng hoạt động. Tuy nhiên, BitMEX cho biết đã dừng tiếp nhận tài khoản mới nhưng vẫn vận hành bình thường đến ngày đóng cửa. Từ 26/8, công ty sẽ triển khai các biện pháp phòng vệ rủi ro, không cho phép người dùng mở vị thế mới nhưng vẫn có thể đóng hoặc giảm các vị thế hiện hữu.

Theo BitMEX, người dùng không rút tài sản trước thời hạn vẫn có thể truy cập số dư ví và lịch sử giao dịch sau khi nền tảng ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch. Công ty cũng cho biết kết quả chứng minh dự trữ và nợ phải trả (Proof of reserves and liabilities) cho thấy tổng tài sản của khách hàng hiện lớn hơn các nghĩa vụ phải trả.

Việc đóng cửa diễn ra chỉ ít lâu sau đợt thay đổi lớn trong ban lãnh đạo. Trao đổi với Cointelegraph, người phát ngôn BitMEX cho biết Tổng giám đốc Stephan Lutz, Giám đốc tài chính Ina Steiner và Giám đốc tăng trưởng Raphael Polansky đã rời công ty vào tháng trước.

Được thành lập năm 2014, BitMEX hiện có hơn 2 triệu người giao dịch trên nền tảng.

Sàn nổi tiếng với việc tiên phong giới thiệu hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn (perpetual swap) sử dụng đòn bẩy lên tới 100 lần (100x). Đây là sản phẩm phái sinh cho phép nhà đầu tư đầu cơ biến động giá tiền mã hóa mà không có ngày đáo hạn cố định.

Theo BitMEX, sản phẩm này sau đó đã trở thành một trong những công cụ được giao dịch nhiều nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử và được hàng nghìn nhà giao dịch cũng như nhiều sàn giao dịch khác áp dụng.

Trong giai đoạn 2017-2020, BitMEX từng là một trong những sàn giao dịch phái sinh Bitcoin lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sau nhiều biến động của thị trường và sự cạnh tranh từ các đối thủ, phần lớn thanh khoản đã dịch chuyển sang các nền tảng như Binance, Bybit, OKX, Deribit và Bitget.

Đóng cửa nhưng tác động tới thị trường được đánh giá không lớn

Theo đánh giá của giới phân tích, việc BitMEX ngừng hoạt động khó tạo ra cú sốc lớn đối với thị trường tiền số.

Phần lớn khối lượng giao dịch nhiều khả năng sẽ nhanh chóng được hấp thụ bởi các sàn giao dịch phái sinh lớn như Binance, Bybit, OKX, Deribit và Bitget, thay vì biến mất khỏi thị trường.

Trong ngắn hạn, việc đóng cửa vẫn có thể tạo ra một số biến động. Nhà đầu tư có thể rút tài sản hoặc đóng các vị thế phái sinh trước thời điểm sàn ngừng hoạt động, một số lệnh thanh lý có thể xảy ra và tâm lý thị trường có thể bị ảnh hưởng trong vài ngày.

Tuy nhiên, do thị phần hiện nay của BitMEX đã thu hẹp đáng kể so với giai đoạn đỉnh cao, tác động lên giá Bitcoin và các đồng tiền số lớn được đánh giá là không đáng kể nếu so với các sự kiện liên quan đến những sàn có quy mô lớn hơn như Binance hay Coinbase.

BitMEX hiện được vận hành bởi HDR Global Trading Limited, doanh nghiệp đăng ký tại Seychelles. Nền tảng này cung cấp nhiều sản phẩm giao dịch tiền mã hóa, bao gồm hợp đồng vĩnh viễn, hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn.

Giá Bitcoin ngày 24/7 giao dịch quanh 65.703 USD, tăng 1% trong 24 giờ qua. So với một tuần trước, đồng tiền số lớn nhất thế giới tăng 2,96%; tăng 4,82% trong một tháng. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn giảm 26,29% trong 6 tháng, giảm 24,95% từ đầu năm và giảm 44,72% so với cùng kỳ năm trước.



