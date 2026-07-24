Nóng: Khởi tố 1 Phó quản lý FPT Shop

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Linh (SN 1993, trú xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa), nguyên Phó quản lý Cửa hàng FPT Shop tại phường Cam Ranh, để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc được phát hiện sau khi đại diện Cửa hàng FPT Shop Cam Ranh trình báo cơ quan công an vào ngày 28/4/2026 về việc Nguyễn Phúc Linh có dấu hiệu chiếm đoạt tiền bán hàng và tài sản của cửa hàng.

Bị can Nguyễn Phúc Linh tại cơ quan công an (Ảnh: CAKH)

Quá trình xác minh cho thấy, trong thời gian từ ngày 24 đến 28/4/2026, cửa hàng không có Cửa hàng trưởng trực tiếp điều hành.

Với vai trò là Phó quản lý, Nguyễn Phúc Linh được giao phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh, quản lý tài sản, quỹ tiền mặt cũng như các công việc vận hành của cửa hàng.

Lợi dụng việc được giao quyền quản lý, Linh bị cáo buộc đã thực hiện nhiều hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Cụ thể, vào ngày 27/4/2026, Linh tự ý lấy hai chiếc iPhone 17 Pro Max đang được trưng bày tại cửa hàng để bán cho khách. Thay vì yêu cầu khách thanh toán vào tài khoản của doanh nghiệp theo quy định, Linh yêu cầu chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Không dừng lại ở đó, cũng trong ngày này, Linh còn chỉ đạo nhân viên lấy tổng cộng 399 triệu đồng từ doanh thu bán hàng trong ngày và số tiền được cất giữ trong két sắt của cửa hàng để chuyển vào tài khoản của mình.

Đến ngày hôm sau, 28/4, khi vẫn đang là người trực tiếp quản lý cửa hàng, Linh tiếp tục tự ý mở két sắt và lấy thêm 260 triệu đồng tiền mặt trước khi chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong vòng hai ngày, Nguyễn Phúc Linh đã chiếm đoạt tổng cộng 659 triệu đồng tiền mặt cùng hai chiếc iPhone 17 Pro Max có tổng giá trị gần 37 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên tới gần 696 triệu đồng.

Số tiền và tài sản trên sau đó được Linh sử dụng để phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân. Chỉ đến khi Công ty tiến hành kiểm kê tài sản và phát hiện những dấu hiệu bất thường, vụ việc mới bị đưa ra ánh sáng. Sau đó, Linh chỉ nộp lại 1 triệu đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tham ô tài sản", đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Linh để phục vụ công tác điều tra.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự, tội tham ô tài sản là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng vị trí được giao để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý. Với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ án này, bị can bị khởi tố theo điểm a, khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

*Theo: Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Khánh Hòa