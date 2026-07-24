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Khối ngoại bất ngờ bán ròng gần 1.400 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bất ngờ bán ròng gần 1.400 tỷ đồng phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị khoảng 87 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối tuần không mấy tích cực khi sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Đóng cửa phiên 24/7, VN-Index giảm hơn 13 điểm xuống 1.686 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE tiếp tục hụt hơi, chỉ đạt khoảng 11.840 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.360 tỷ đồng trên toàn thị trường.﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.338 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị khoảng 87 tỷ đồng. Xếp sau là E1VFVN30 với 26 tỷ đồng, VNM với 24 tỷ đồng, VJC với 16 tỷ đồng và NAF với 14 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, PNJ bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới khoảng 534 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Theo sau là VIX với 86 tỷ đồng, VHM và VPB cùng khoảng 78 tỷ đồng, trong khi TCB bị bán ròng khoảng 76 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 24 tỷ

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại PVS với khoảng 18 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo thuộc về TNG với 5 tỷ đồng, KSF và HUT cùng gần 1 tỷ đồng, còn PVB được mua ròng khoảng 0,1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, SHS dẫn đầu với giá trị khoảng 30 tỷ đồng, tiếp đến là CEO với 6 tỷ đồng, MBS với 5 tỷ đồng, MST với 2 tỷ đồng và IDC với 2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng gần 1 tỷ đồng

Chiều mua, ALC được khối ngoại mua ròng đột biến khoảng 56 tỷ đồng. Theo sau là ACV với 2 tỷ đồng, TIN với gần 2 tỷ đồng, DDV với khoảng 0,1 tỷ đồng và AIG với giá trị không đáng kể.

Ở chiều bán, QNS đứng đầu với khoảng 2 tỷ đồng, tiếp đến là PHP với gần 1 tỷ đồng, VEA với 0,4 tỷ đồng, còn F88 và SAS cùng bị bán ròng khoảng 0,2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Ngọc Ly

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