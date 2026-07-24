Cô gái 27 tuổi vừa trở thành tân Chủ tịch HĐQT PC1 chỉ sau 3 tháng làm việc, đại diện khối cổ phiếu trị giá gần 1.950 tỷ đồng

Sáng 24/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị sau loạt biến động nhân sự cấp cao.

Đến 8h40, đại hội có 245 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện 54,65% tổng số phiếu biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành. Cổ đông PC1 đã thông qua việc miễn nhiệm bốn thành viên HĐQT đang bị tạm giam, đồng thời bầu bổ sung bốn nhân sự cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, bà Trịnh Khánh Linh và ông Trịnh Tiến Dũng chính thức trở thành thành viên HĐQT. Hai nhân sự còn lại là bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương được bầu làm thành viên HĐQT độc lập.

Ngay sau Đại hội, HĐQT đã họp và thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT, đồng thời phê chuẩn việc kiện toàn các chức danh Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính theo thẩm quyền. ﻿

Đáng chú ý nhất trong danh sách nhân sự mới là bà Trịnh Khánh Linh. Sinh ngày 28/3/1999, bà Linh mới 27 tuổi và chỉ bắt đầu làm việc tại PC1 từ tháng 4/2026.

Như vậy, từ thời điểm gia nhập tập đoàn đến khi bước vào HĐQT, hành trình của bà Linh chỉ kéo dài khoảng ba tháng.

Từ chuyên viên tài chính lên Chủ tịch HĐQT trong ba tháng

Theo hồ sơ được PC1 công bố, bà Trịnh Khánh Linh tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính tại Đại học George Washington, Mỹ.

Sau khi tốt nghiệp, bà bắt đầu sự nghiệp tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG. Trong giai đoạn 2021-2024, bà giữ vị trí chuyên viên cấp cao tại doanh nghiệp tư vấn và kiểm toán thuộc nhóm Big4 này.

Giai đoạn 2024-2025, bà Linh chuyển sang làm chuyên viên tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap. Hồ sơ không công bố vị trí công việc của bà trong khoảng thời gian từ khi rời Vietcap đến khi gia nhập PC1.

Đến tháng 4/2026, bà Linh chính thức bước vào doanh nghiệp do cha mình sáng lập và từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Chức danh đầu tiên của bà tại PC1 là chuyên viên tài chính.

Tuy nhiên, bà Linh chỉ đảm nhiệm vị trí này trong khoảng một tháng.

Từ tháng 5/2026, bà được bổ nhiệm làm Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1. Đến tháng 7, bà tiếp tục được đưa vào danh sách ứng viên và sau đó chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT tập đoàn.

Như vậy, trong khoảng ba tháng làm việc tại PC1, bà Linh đã lần lượt trải qua ba vị trí: Chuyên viên tài chính, Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính và thành viên HĐQT, cuối cùng là Chủ tịch HĐQT.

Trước khi bước vào HĐQT, tổng thời gian làm việc được công bố của bà Linh tại KPMG, Vietcap và PC1 vào khoảng năm năm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà đảm nhiệm vị trí trong cơ quan quản trị cao nhất của một doanh nghiệp niêm yết.

Đại diện hơn 22% vốn PC1

Không chỉ gây chú ý bởi tuổi đời và tốc độ thăng tiến, bà Trịnh Khánh Linh còn là nhân sự sở hữu và đại diện cho lượng cổ phần lớn nhất trong số bốn thành viên HĐQT vừa được bầu bổ sung.

Theo hồ sơ ứng viên, bà Linh đang sở hữu trực tiếp 4 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 0,97% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, bà được ủy quyền đại diện 87.942.639 cổ phiếu, tương đương 21,38% vốn điều lệ của tập đoàn.

Tổng cộng, số cổ phiếu do bà Linh sở hữu và được ủy quyền đại diện lên tới 91.942.639 đơn vị, tương đương 22,35% vốn PC1.

Tạm tính theo mức giá 21.150 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 24/7, toàn bộ lượng cổ phiếu trên có giá trị thị trường khoảng 1.945 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ đây không phải toàn bộ tài sản thuộc sở hữu cá nhân của bà Linh. Trong số gần 1.950 tỷ đồng nói trên, bà chỉ trực tiếp sở hữu 4 triệu cổ phiếu, có giá trị tạm tính khoảng 84,6 tỷ đồng. Phần còn lại, trị giá khoảng 1.860 tỷ đồng, là cổ phần bà được ủy quyền đại diện.

Lượng cổ phiếu được ủy quyền này trùng với số cổ phần ông Trịnh Văn Tuấn, cha bà Linh và cựu Chủ tịch HĐQT PC1, từng được công bố sở hữu.

Việc được giao đại diện hơn 21% vốn điều lệ đưa bà Linh trở thành một trong những nhân sự có quyền biểu quyết đáng kể nhất tại PC1, dù bà mới gia nhập tập đoàn trong thời gian ngắn.

Từng chi khoảng 88 tỷ đồng mua cổ phiếu PC1

Bà Trịnh Khánh Linh bắt đầu xuất hiện với tư cách cổ đông PC1 từ cuối năm 2025, vài tháng trước khi chính thức làm việc tại tập đoàn.

Trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 26/11/2025, bà Linh hoàn tất mua 4 triệu cổ phiếu PC1 như đã đăng ký, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,973% vốn điều lệ.

Tạm tính theo giá đóng cửa 22.100 đồng/cổ phiếu trong phiên 21/11/2025, số tiền bà Linh phải bỏ ra cho thương vụ này vào khoảng 88,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm đó, ông Trịnh Văn Tuấn sở hữu hơn 87,9 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 21,38% vốn điều lệ. Các thành viên khác trong gia đình ông Tuấn cũng nắm giữ cổ phần tại tập đoàn, gồm vợ ông là bà Lê Thị Thoi và con trai Trịnh Ngọc Anh.

Đến tháng 7/2026, số cổ phiếu từng đứng tên ông Trịnh Văn Tuấn được chuyển quyền đại diện cho bà Trịnh Khánh Linh. Cùng với 4 triệu cổ phiếu sở hữu trực tiếp, bà Linh hiện gắn với tổng cộng hơn 91,94 triệu cổ phiếu PC1.

Thế hệ thứ hai bước vào bộ máy quản trị PC1

Bà Trịnh Khánh Linh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, người từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT PC1.

Ông Tuấn cùng ba thành viên HĐQT khác đã bị cổ đông miễn nhiệm tại đại hội ngày 24/7 do đang bị tạm giam. Theo lãnh đạo PC1, qua các buổi làm việc với cơ quan điều tra, doanh nghiệp được thông báo rằng vụ việc liên quan đến sai phạm của các cá nhân, không liên quan đến hoạt động của Tập đoàn PC1.

Cùng bước vào HĐQT PC1 với bà Linh còn có ông Trịnh Tiến Dũng, em trai ông Trịnh Văn Tuấn. Ông Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kết cấu thép. Ông Dũng không sở hữu cổ phiếu PC1.

Sự xuất hiện đồng thời của con gái và em trai cựu Chủ tịch trong HĐQT cho thấy gia đình sáng lập vẫn giữ vai trò đáng kể trong bộ máy quản trị mới của PC1. Trong đó, bà Linh trực tiếp đại diện cho khối cổ phần hơn 22%, còn ông Dũng mang tới kinh nghiệm điều hành một doanh nghiệp công nghiệp quy mô lớn.