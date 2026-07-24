Cẩn trọng với lời mời đầu tư tài chính, tiền ảo từ người lạ trên mạng xã hội

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lừa đảo sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Đáng chú ý là thủ đoạn tiếp cận người dân thông qua các hội nhóm, website mua bán, cho thuê bất động sản, sau đó từng bước tạo dựng mối quan hệ và dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, chứng khoán hoặc tiền ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, lấy hình ảnh của những người có ngoại hình ưa nhìn để tham gia các hội nhóm, fanpage (chủ yếu trên Facebook) liên quan đến mua bán, đầu tư kinh doanh. Chúng chủ động tương tác với các bài đăng, đặc biệt nhắm vào những cá nhân có điều kiện kinh tế, sau đó gửi lời mời kết bạn để trao đổi riêng.

Ảnh minh họa: Bộ Công an

Sau khi thiết lập mối quan hệ, các đối tượng thường xuyên trò chuyện, ban đầu xoay quanh nội dung liên quan đến bài đăng, sau đó dần chuyển sang các câu chuyện cá nhân như hoàn cảnh gia đình, công việc, cuộc sống nhằm tạo sự thân thiết. Nhiều đối tượng còn dựng lên các câu chuyện về quá khứ khó khăn, hoàn cảnh éo le nhưng nỗ lực vươn lên, hiện đang làm việc ở nước ngoài với nghề nghiệp ổn định như bác sĩ, kỹ sư công nghệ thông tin… nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Tiếp theo, các đối tượng bắt đầu giới thiệu các kênh đầu tư tài chính, chứng khoán hoặc tiền ảo trên các nền tảng trực tuyến do chúng tự tạo lập khi đã tạo được sự tin tưởng với nạn nhân. Trường hợp nạn nhân còn do dự, chúng cung cấp tài khoản “dùng thử” (thường được giới thiệu là của người thân) để tạo cảm giác an toàn. Trong quá trình trải nghiệm, các giao dịch đều hiển thị lợi nhuận cao (từ 5% đến 50%), thậm chí đối tượng còn khẳng định có thể “đánh thắng gần như tuyệt đối” nhằm củng cố niềm tin.

Khi nạn nhân tham gia đầu tư, ban đầu các đối tượng can thiệp vào hệ thống để người chơi thắng cho phép rút một số tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin; đồng thời, tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp số tiền lớn hơn để tăng lợi nhuận, thậm chí giả vờ cùng “đầu tư” để tạo sự đồng hành. Khi số tiền nạp vào lớn (có thể lên đến hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng), chúng sẽ tìm cách khóa tài khoản hoặc khiến tài khoản thua lỗ.

Trong nhiều trường hợp, khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, hệ thống đưa ra lý do phải nộp thuế, phí hoặc các khoản khác (thường từ 30%–40% số tiền trong tài khoản) mới được rút. Tuy nhiên, khi nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng vẫn kéo dài thời gian với nhiều lý do khác nhau rồi cắt liên lạc, đóng website và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi kết bạn, giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, không dễ dàng tin tưởng các mối quan hệ quen biết qua mạng. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu dùng một lần (mã OTP) cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ danh tính.

Khi tham gia đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng, cần thận trọng, chỉ lựa chọn các sàn giao dịch hợp pháp, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, đồng thời chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về tổ chức, cá nhân mời gọi đầu tư, ưu tiên kiểm chứng trực tiếp.

Người dân cũng cần cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư có lợi nhuận cao bất thường, cam kết “lãi chắc chắn”, “không rủi ro”. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng nơi gần nhất và liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Đồng thời, mỗi người dân cần chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng.