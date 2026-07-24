Một công ty thuộc hệ sinh thái Trung Nam Group huy động thành công gần 2.300 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng (DITP) vừa phát hành thành công lô trái phiếu DIT32601 với giá trị 2.269 tỷ đồng, kỳ hạn 40 tháng, lãi suất phát hành 10,7%/năm.

Cụ thể, lô trái phiếu DIT32601 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 22.690 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 2.269 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 30/6/2026. Như vậy, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 30/10/2029.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp, cụ thể: Lãi suất Kỳ Tính Lãi đầu tiên: cố định 10,7%/năm. Lãi suất từ Kỳ Tính Lãi thứ hai: thả nổi, bằng Lãi Suất Tham Chiếu + 5,5%/năm.

Kỳ Tính Lãi: 06 tháng/lần. - Kỳ thanh toán lãi: Lãi được thanh toán 01 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn theo quy định cụ thể tại hồ sơ phát hành.

Tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tổ chức liên quan là CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND).

Dữ liệu từ HNX cho thấy, ngoài lô trái phiếu vừa phát hành kể trên, hiện DITP đang lưu hành lô trái phiếu DTPCB2427001 với giá trị 500 tỷ đồng, được phát hành và hoàn tất trong ngày 16/7/2024, kỳ hạn 30 tháng, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 16/1/2027.

Lô trái phiếu này có Tài sản đảm bảo là 100.000.000 cổ phần phổ thông phát hành bởi Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam. Trong đó, 79.563.502 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam và 20.436.498 cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng Giám đốc Trung Nam Group.

Theo tìm hiểu được biết, DITP được thành lập năm 2012, là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group).

Doanh nghiệp là chủ đầu tư Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng giai đoạn 1 với tổng quy mô 341 ha và tổng mức đầu tư 2.744 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 1 có diện tích 131 ha, tọa lạc tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (nay là xã Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Bên cạnh phát triển hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung, DITP còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất, gia công thiết bị điện tử công nghệ cao. Công ty hiện là chủ đầu tư các dự án gồm Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và Dự án Ươm tạo RA SMT, trong đó một số hạng mục đã được đưa vào vận hành.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, DITP hiện có vốn điều lệ 777 tỷ đồng, người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thảo.