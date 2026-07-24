Thi công 40.000 tấn thép tại SVĐ lớn nhất thế giới, Chủ tịch DN vừa được bầu vào HĐQT mới của PC1 là ai?

Sáng nay (24/7, CTCP Tập đoàn PC1 (Mã: PC1) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, việc kiện toàn bộ máy nhân sự diễn ra trong bối cảnh 4/5 thành viên HĐQT của doanh nghiệp đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Tính tới 8h40 sáng 24/7, đại hội có sự tham gia của 103 cổ đông và 146 cá nhân được ủy quyền, đại diện cho 54,69% cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện tiến hành.

Bên ngoài trụ sở của Tập đoàn PC1. Ảnh: PC1

Trong phiên thảo luận tại Đại hội, trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Phan Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch HĐQT PC1 khẳng định, vụ khởi tố cựu Chủ tịch PC1 là những sai phạm về mặt cá nhân, còn đối với tập đoàn thì không có bất kể sai phạm gì.

Về nhân sự và quản trị rủi ro, sau đại hội này, PC1 sẽ có HĐQT mới. Ông Hiếu cho biết, các ứng viên đã được giới thiệu chi tiết trong CV, bao gồm cả các ứng viên độc lập trong những mảng mà hoạt động quản trị cũ trước đây chưa có.

Sắp tới, PC1 đề cao tính quản trị rủi ro là ưu tiên số một. Theo đó, doanh nghiệp sẽ kiện toàn ngay các chức danh như Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và quản trị rủi ro để hoạt động minh bạch và bảo toàn vốn cho quý cổ đông.

Kết thúc phiên họp, Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình và ra mắt 5 thành viên HĐQT (bao gồm 4 người mới).

Bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) là tân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PC1. Ảnh: PC1

Trước đó, theo tài liệu được công bố, có 4 ứng viên được đề cử vào HĐQT bao gồm ông Trịnh Tiến Dũng, ông Lê Thành Lương, bà Trịnh Khánh Linh và bà Vũ Thị Minh Nhật. Trong đó, ông Trịnh Tiến Dũng vốn là Chủ tịch của Tập đoàn Đại Dũng, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thi công kết cấu thép với nhiều dự án tầm cỡ thế giới, trong đó có sân vận động Hùng Vương.

HĐQT mới của PC1 ra mắt. Ảnh: PC1

Ông Trịnh Tiến Dũng vừa vào HĐQT PC1 là ai?

Theo tài liệu được công bố trước thềm ĐHĐCĐ của PC1, ông Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1969) có trình độ Cử nhân Cảnh sát nhân dân tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (tiền thân là Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II). Hiện nay, ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng). Đồng thời, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Đại Dũng.

Ông Trịnh Tiến Dũng vừa trở thành thành viên của HĐQT PC1. Ảnh: Tập đoàn Đại Dũng

Đáng chú ý, ông Trịnh Tiến Dũng là em trai ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1 vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ngày 16/5.

Theo hồ sơ ứng viên, ông Dũng không sở hữu cổ phần tại PC1 và cũng không đại diện phần vốn của tổ chức nào tại doanh nghiệp.

Tập đoàn Đại Dũng là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tổng thầu và sản phẩm kết cấu thép phục vụ công trình trọng điểm quốc gia và công trình quốc tế đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao.

Tập đoàn Đại Dũng bắt đầu khởi nghiệp kể từ năm 1995. Sau hơn 30 năm, tính đến nay, Đại Dũng là một trong những doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu Việt Nam và khu vực. Tập đoàn Đại Dũng chuyên cung cấp dịch vụ tổng thầu, thi công các công trình trọng điểm quốc gia và quốc tế, cũng như đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

Đại Dũng bắt đầu tạo bước ngoặt khi hợp tác với các đối tác lớn như Hazama (Nhật Bản), thực hiện những dự án Mabuchi Motor, Nissei Electric, cùng với hàng loạt công trình tại các khu chế xuất Linh Trung, Tân Thuận…

Tập đoàn Đại Dũng đảm nhận thi công sân vận động Hùng Vương. Ảnh: VIC

Trên thực tế, Đại Dũng chính là nhà thầu đứng sau hàng loạt công trình nổi tiếng ở Việt Nam, trong khu vực và thế giới, chẳng hạn như từng cung cấp kết cấu thép cho các dự án quốc tế như sân vận động World Cup 2022 tại Qatar, bảo tàng Misk Ilmi ở Saudi Arabia; các công trình trọng điểm trong nước như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, sân bay Long Thành…

Hiện nay, theo thông tin từ Đại Dũng, Tập đoàn hiện tham gia thi công kết cầu thép cho sân vận động Hưng Yên (với khối lượng khoảng 15.000 tấn, giá trị 750 tỷ đồng) và sân vận động Hùng Vương (quy mô khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, tổng giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng). Với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi, sân vận động Hùng Vương được xây dựng tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ xác lập kỷ lục mới về sức chứa cũng như độ hiện đại trong lịch sử phát triển sân vận động toàn cầu.

Ngoài ra, Đại Dũng cũng là đơn vị trúng thầu và đang thi công nhiều dự án lớn.



