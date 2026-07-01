Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Tối 23/7, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Vinamilk vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Vinamilk

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng bà Mai Kiều Liên - Anh hùng Lao động, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vinamilk, để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng bà Mai Kiều Liên

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể, cá nhân lãnh đạo Vinamilk hiện nay mà còn là sự tôn vinh các thế hệ lãnh đạo, nhân viên, người lao động đã bền bỉ xây dựng Vinamilk trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch nước, trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, Vinamilk không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn thực hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội thông qua việc chăm lo dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, tầm vóc và thể lực của người Việt Nam, nhất là đối với trẻ em; góp phần tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Thành công của Vinamilk khẳng định một bài học có ý nghĩa sâu sắc, đó là: Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có khát vọng lớn, tầm nhìn chiến lược, quản trị tiên tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và gắn liền sự phát triển của mình với sự phát triển của đất nước, của cộng đồng.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay. Đây cũng là con đường để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh và vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch nước cho biết, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đang bàn thảo nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả.

Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với doanh nghiệp Việt trước yêu cầu tái cơ cấu mạnh mẽ để trụ vững và phát triển. Trong tiến trình đó, doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước, thực hiện trách nhiệm xã hội mà còn đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế nước ta.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc đã được vun đắp suốt nửa thế kỷ qua, trong chặng đường kế tiếp, Vinamilk sẽ có tầm nhìn và khát vọng lớn lao hơn; tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Vinamilk đã trao tặng 100.000 sản phẩm dinh dưỡng, trị giá tương đương 1 tỷ đồng cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tiếp nối hành trình đưa nguồn dinh dưỡng chất lượng đến với nhiều trẻ em hơn.

Đồng thời, Vinamilk cũng trao cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam 500.000 hộp sữa trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng để dành tặng cho 11.000 trẻ em trên cả nước thông qua chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Sau gần hai thập kỷ triển khai, chương trình đã mang đến hơn 43 triệu hộp sữa với tổng giá trị gần 210 tỷ đồng cho hơn 550.000 trẻ em Việt Nam.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tặng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam 500.000 hộp sữa. Ảnh: VPCTN

Theo báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026 của Vinamilk, doanh thu và LNST sơ bộ quý 2/2026 lần lượt tăng 12,5% và 28% so với cùng kỳ, lên mức 18.856 tỷ đồng và 3.184 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, tổng doanh thu đã tăng 17,7% lên mức 35.034 tỷ đồng, trong khi LNST tăng mạnh 38,4% so với cùng kỳ năm trước lên mức 5.643 tỷ đồng. Đà tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường trong nước, đà tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất khẩu và sự gia tăng tỷ trọng đóng góp từ các công ty con.