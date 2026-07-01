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Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn "chơi lớn" chi hơn 500 tỷ đồng trả cổ tức

| | Thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn "chơi lớn" chi hơn 500 tỷ đồng trả cổ tức

Tính cả đợt chi trả lần này, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 đạt 46,24%, bám sát kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Thông báo mới nhất, CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, mã: SAS) cho biết 4/8 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt.

Với tỷ lệ thực hiện 40,24% (1 cổ phiếu được nhận 4.024 đồng), SASCO cần phải chi khoảng 537 tỷ đồng để thanh toán. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 10/8/2026.

Trước đó, SASCO đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 vào cuối năm ngoái. Tính cả đợt chi trả lần này, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 đạt 46,24%, bám sát kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đây là mức cổ tức cao nhất từ trước đến nay của Sasco.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2026 của SASCO, doanh thu thuần trong quý đạt 774 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, tăng 99%, thuộc nhóm mức lợi nhuận theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm gần đây. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 59,5% lên 63,8%.

Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn "chơi lớn" chi hơn 500 tỷ đồng trả cổ tức- Ảnh 1.

Theo SASCO, kết quả trên đến từ việc kiểm soát chi phí hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ và triển khai nhiều chương trình bán hàng nhằm gia tăng chi tiêu của hành khách tại sân bay. Ngoài ra, doanh thu tài chính đạt 114 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản cổ tức nhận được từ các khoản đầu tư góp vốn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.550 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt trên 370 tỷ đồng, tăng gần 68%.

Năm 2026, SASCO đặt kế hoạch doanh thu thuần 3.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 802 tỷ đồng, lần lượt thấp hơn 2% và 5% so với kết quả năm trước. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 45% chỉ tiêu doanh thu và gần 55% mục tiêu lợi nhuận.

Ngọc Ly

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