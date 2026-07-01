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Biến căng: Chỉ trong 3 tuần, cổ phiếu PNJ 2 lần lập kỷ lục thanh khoản, 'trao tay' hơn 13% cổ phần

| | Thị trường chứng khoán

Chỉ ba tuần sau chuyên án buôn lậu kim cương được công bố, cổ phiếu PNJ đã liên tiếp ghi nhận hai phiên giao dịch có thanh khoản khớp lệnh cao nhất lịch sử.

Trong phiên giao dịch ngày 24/7, cổ phiếu PNJ giảm sàn xuống 30.750 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ tư liên tiếp kể từ ngày 21/7. Điểm đáng chú ý là thanh khoản bùng nổ lên hơn 41 triệu cổ phiếu, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay của mã này, đồng thời vượt xa kỷ lục cũ hơn 25 triệu cổ phiếu được xác lập trong phiên 8/7.

Như vậy, chỉ trong 3 tuần kể từ khi vụ việc liên quan PNJ-Lab xuất hiện (2/7/2026), PNJ đã có hai phiên giao dịch lập kỷ lục thanh khoản kể từ khi công ty này niêm yết trên sàn chứng khoán (tháng 3/2009).

Chỉ trong hai phiên giao dịch kỷ lục này, lượng cổ phiếu PNJ được trao tay đã lên tới 67 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 13% cổ phần của PNJ.

Tính từ mức tham chiếu 63.100 đồng/cổ phiếu trước khi xảy ra biến cố đến hết phiên 24/7, thị giá PNJ đã giảm xuống 30.750 đồng/cổ phiếu, tương ứng mất quá nửa giá trị.

Vụ án buôn lậu kim cương được khởi tố từ tối 2/7/2026. Một trong những người bị bắt có ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc P-Lab - một công ty con của PNJ chuyên giám định kim cương và các loại đá quý. Ông Thảo sau đó đã bị PNJ bãi nhiệm.

Sau biến cố, PNJ liên tục công bố các thông tin trên trang quan hệ nhà đầu tư, bao gồm việc giải trình về P-Lab, phương án mua cổ phiếu quỹ, chủ trương thuê đơn vị quốc tế đánh giá độc lập...

Mới đây trong cuộc họp báo bất thường, lãnh đạo PNJ thừa nhận công ty gặp khó khăn thanh khoản khi lượng khách đến trả hàng tăng đột biến. Công ty buộc phải giãn thời gian thanh toán với hàng trả lại, đồng thời khuyến khích khách hàng đổi sang mặt hàng khác với giá trị tương đương hoặc cao hơn.

Sau họp báo, cổ phiếu PNJ vẫn liên tục lao đốc.


Theo Phan Trang

An Ninh Tiền Tệ

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