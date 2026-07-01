Lịch cổ tức tuần cuối tháng 7: Nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt kỷ lục, cao nhất 8.000 đồng/cp

Theo thống kê, có khoảng 29 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần cuối tháng 7. Tuần này có gần 24 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 80% và thấp nhất là 3%. Trong tuần này có 6 doanh nghiệp trả cổ tức trên 30%.

Ngày 30/7 tới đây, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 10% bằng tiền (01 cổ phiếu 1.000 đồng/cp). Với 1,47 tỷ cổ phiếu lưu hành, MWG dự chi khoảng 1.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/8, tức là chỉ 1 tuần sau khi chốt quyền. Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, MWG dự kiến chia cổ tức tiền mặt cho năm 2025 với tỷ lệ 20%.

Ngày 28/7 tới đây, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Noibai Cargo - mã chứng khoán NCT)﻿ sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Tỷ lệ chi trả 80%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận 8.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/8/2026. Với hơn 26,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Noibai Cargo sẽ chi khoảng 209 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Sonadezi Long Bình (mã: SZB) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 28/7/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/7. Doanh nghiệp dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 28/8/2026. Với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Sonadezi Long Bình sẽ chi khoảng 135 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Đây là mức cổ tức tiền mặt cao nhất kể từ khi Sonadezi Long Bình niêm yết và cũng là mức chia đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Trước đó, năm 2024, doanh nghiệp đã thực hiện hai đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 40%.

CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (mã AGX) vừa thông báo ngày 31/7/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Theo đó, công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 13/8/2026.

Hiện AGX có gần 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Ước tính doanh nghiệp sẽ chi khoảng 32,4 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt trả một lần cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp, nối dài chuỗi hơn một thập kỷ duy trì chính sách chia cổ tức đều đặn bằng tiền mặt cho cổ đông.﻿

Ngày 30/7 tới đây, CTCP Cấp nước Long Khánh (mã: LKW) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận về 3.000 đồng). Ngày thực hiện dự kiến vào 31/8/2026. Tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 7,5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Cấp nước Long Khánh hiện là công ty con do Cấp nước Đồng Nai (mã: DNW) nắm 51% vốn. DNW dự kiến nhận về 3,8 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức lần này.