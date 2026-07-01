Chủ tịch Nguyễn Như Hoàng Tuấn bị bắt, doanh nghiệp kinh doanh ra sao trong quý 2?

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (EVNPECC3, mã: TV3) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần giảm mạnh 54% so với cùng kỳ, còn khoảng 31 tỷ đồng. Chi phí giá vốn sụt giảm mạnh hơn doanh thu, điều này khiến lợi nhuận gộp co hẹp còn 9 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 63% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 35% cùng kỳ xuống còn 28% trong quý 2/2026.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, EVNPECC3 ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 2,5 tỷ đồng, giảm 23%. Lợi nhuận sau thuế bất ngờ tăng 33% so với quý 2 năm ngoái lên 2,7 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình, việc nghiệm thu trong quý không thuận lợi nên doanh thu giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi trong tháng 6 nên lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, khoản hoàn nhập này chủ yếu đến từ việc giảm dự phòng nợ xấu của nhóm "Các bên liên quan khác". Giá trị dự phòng cho nhóm này đã giảm 4,1 tỷ đồng, từ mức 5,81 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 1,71 tỷ đồng vào thời điểm 30/6. Ngược lại, khoản dự phòng cho nhóm "Các khách hàng khác" phải trích lập dự phòng thêm hơn 1,12 tỷ đồng.

BCTC quý 2/2026 của TV3.

Kết quả kinh doanh cốt lõi của EVNPECC3 sa sút đến sau biến cố nhân sự hồi đầu tháng 6 vừa qua. Theo công bố ngày 9/6, EVNPECC3 cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng giám đốc; và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Nhiều lãnh đạo tại các doanh nghiệp điện như TV1, TV2, TV4 và PC1 cũng đã bị khởi tố. Các sai phạm được xác định có liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan.

Ngay sau thông tin trên, TV3 công bố nghị quyết kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, ông Trần Quốc Điền, Thành viên HĐQT, được giao tạm thời phụ trách HĐQT EVNPECC3 cho đến khi có quyết định thay thế. Ông Trần Lê Minh, Phó Tổng giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 15/6/2026 cho đến khi có quyết định khác.