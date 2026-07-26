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Baf Việt Nam sắp chào bán hơn 40 triệu cổ phiếu

| | Thị trường chứng khoán

Baf Việt Nam sẽ chào bán hơn 40,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến chào bán trong quý III - quý IV/2026.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Baf Việt Nam (MCK: BAF, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.

Theo đó, Baf Việt Nam dự kiến chào bán hơn 40,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 9:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 9 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu được quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, Baf Việt Nam dự kiến thu về hơn 608 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán công nợ cho nhà cung cấp cám, giống heo, phụ gia và các nguyên vật liệu, hàng hóa khác trong hoạt động kinh doanh, sản xuất chăn nuôi của Baf Việt Nam. Thời gian thực hiện giải ngân từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Baf Việt Nam sắp chào bán hơn 40 triệu cổ phiếu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: BAF

Thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu trong quý III - quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Baf Việt Nam sẽ tăng từ hơn 3.648 tỷ đồng lên mức gần 4.054 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên vừa được các cổ đông của Baf Việt Nam thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc ngày 15/7/2026.

Ngoài ra, các cổ đông còn phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, nhằm làm rõ nguyên tắc phân bổ cổ phiếu cho người lao động tham gia chương trình và một số nội dung liên quan khác.

Về phương án phát hành ESOP sau khi sửa đổi, bổ sung, Baf Việt Nam dự kiến chào bán 8 triệu cổ phiếu cho Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc của công ty; cán bộ nhân viên là nhân sự chủ chốt làm việc tại công ty, chi nhánh công ty và các công ty con đáp ứng các điều kiện và tiêu chí được mua cổ phiếu ESOP theo phê duyệt của ĐHĐCĐ.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận những đóng góp của cán bộ công nhân viên đối với công ty, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc; tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Baf Việt Nam dự kiến thu về 80 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của công ty.

HĐQT thực hiện triển khai đồng thời đợt phát hành ESOP và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và trước khi thực hiện đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trong năm 2026. Thời gian thực hiện dự kiến trong Quý III – Quý IV/2026, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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