Quỹ bạc lớn nhất thế giới bán ròng gần 17 tấn trong một tuần

iShares Silver Trust (SLV) – quỹ ETF bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý đã bán ra gần 17 tấn bạc trong tuần giao dịch 20-24/7. Sau giao dịch này, lượng bạc do SLV nắm giữ giảm còn 15.040 tấn.

Động thái giảm nắm giữ của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc thế giới trải qua tuần hồi phục sau khi lao dốc mạnh trước đó. Đóng cửa phiên 24/7, giá bạc tiến sát mốc 58 USD/ounce, tương đương tăng 0,6%.

Trái ngược với SLV, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng mạnh tay hơn 10 tấn vàng trong tuần qua khi giá vàng hồi phục, nâng tổng quy mô nắm giữ lên gần 1.009 tấn.

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ là tâm điểm của thị trường kim loại quý trong tuần tới, qua đó tác động trực tiếp đến diễn biến của các quỹ đầu tư vàng và bạc. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng quyết định lần này có thể chỉ tạo ảnh hưởng hạn chế, khi Fed vẫn phải cân bằng giữa lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kinh tế mong manh.

Thị trường hiện không kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới, song khả năng cơ quan này tiếp tục thắt chặt trước cuối năm vẫn chưa được loại trừ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư vẫn đang thích nghi với cách điều hành của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, khi những tín hiệu định hướng chính sách trong tương lai trở nên hạn chế hơn.

Theo ông Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, triển vọng của vàng và bạc trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE). Thuế quan mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại lớn có thể làm gia tăng nguy cơ lạm phát vòng hai, qua đó thu hẹp dư địa nới lỏng của Fed.

Trong kịch bản dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 9 có thể được củng cố, gây áp lực lên cả vàng và bạc thông qua đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng. Ngược lại, nếu áp lực giá hạ nhiệt, nhóm kim loại quý có thể tìm lại động lực phục hồi. Riêng bạc có thể biến động mạnh hơn vàng do ngoài yếu tố tiền tệ, kim loại này còn chịu ảnh hưởng từ triển vọng nhu cầu công nghiệp.

Đối với vàng, Otunuga cho rằng mốc 4.000 USD/ounce vẫn là vùng hỗ trợ cần theo dõi. Nếu giá xuyên thủng ngưỡng này, các mục tiêu tiếp theo có thể là 3.950 USD và 3.900 USD/ounce. Ngược lại, nếu giữ được vùng 4.000 USD, giá vàng có thể phục hồi lên 4.100–4.200 USD/ounce. Diễn biến này cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và dòng vốn tại các quỹ đầu tư kim loại quý, trong đó có cả quỹ vàng và bạc.

Với bạc, về mặt kĩ thuật, phe mua cần đưa giá trở lại trên 59,23 USD/ounce để củng cố đà phục hồi. Các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 60,76 USD và 63,24 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, nếu giá phá vỡ vùng 56,98 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng, kéo bạc lùi về 56,39 USD và xa hơn là 54,69 USD/ounce.