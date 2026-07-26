LPBS chốt giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS, mã: LPS) vừa thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).



Theo đó, cổ phiếu LPS sẽ có giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng/cổ phiếu. Căn cứ tính giá tham chiếu là theo giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Cổ phiếu LPS sẽ có ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE trong quý III/2026.

Hơn 1,4 tỷ cổ phiếu LPS được chấp thuận niêm yết trên HoSE sau khi công ty chứng khoán này hoàn tất đợt IPO 141,86 triệu cổ phiếu cho 1.005 nhà đầu tư trong nước vào ngày 16/6.

Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Riêng 113.400 cổ phiếu được phân bổ cho nhà đầu tư Hoàng Thị Hoài Thương sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 7/2026.

Giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về hơn 4.256 tỷ đồng. Chứng khoán LPBank sẽ phân bổ 45% để bổ sung vốn cho vay margin; 42,75% để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư sản phẩm tài chính khác cụ thể là hợp đồng tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi; 11,75% được bổ sung cho hoạt động tự doanh (trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và cổ phiếu); 0,5% bổ sung nguồn vốn cho đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống an toàn.

Sau đợt IPO, LPBS tăng vốn điều lệ từ 12.668 tỷ đồng lên 14.086,6 tỷ đồng.

Giao diện website LPBS. Ảnh chụp màn hình

Trước thềm niêm yết trên HoSE, Chứng khoán LPBank công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng trong quý II/2026 với kỷ lục lãi trước thuế 628 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm 2025.

Kỳ này, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động gần 1.664 tỷ đồng, tăng 276% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là lãi từ các tài sản tài chính FTVPL với 940 tỷ đồng, tăng 230%. Hoạt động cho vay mang về doanh thu 351 tỷ đồng, tăng vọt 426%. Bên cạnh đó, công ty phát sinh 150 tỷ đồng từ bảo lãnh đại lý phát hành trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Riêng mảng môi giới dù tăng trưởng doanh thu nhưng chi phí cũng bị đội lên, qua đó lỗ gộp hơn 1 tỷ đồng, cùng kỳ cũng lỗ 2 tỷ đồng.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động cũng tăng vọt lên 651 tỷ đồng, cùng với đó công ty phải chịu áp lực chi phí tài chính tăng gấp 3,3 lần lên hơn 337 tỷ đồng và chi phí quản lý gấp 2,6 lần lên hơn 48 tỷ đồng.

Tính chung nửa đầu năm 2026, LPBS mang về doanh thu hoạt động 2.717 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 718 tỷ đồng, cũng gấp 2,3 lần cùng kỳ và thực hiện 42% kế hoạch so với kế hoạch 1.700 tỷ đồng cả năm.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản LPBS ở mức 38.088 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hơn 17.260 tỷ đồng danh mục tài sản tài chính FVTPL, tăng 52% sau 6 tháng đầu năm. Công ty "rót" gần 3.500 tỷ đồng vào trái phiếu chưa niêm yết, chứng chỉ tiền gửi chiếm 6.300 tỷ đồng (tăng 3.900 tỷ đồng) và gần 3.800 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết (tăng 1.400 tỷ đồng).

Dư nợ cho vay ghi nhận gần 13.738 tỷ đồng, tăng 30%. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) ghi nhận hơn 5.111 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm. Danh mục tài sản AFS có giá trị hợp lý gần 590 tỷ đồng, thấp hơn gần 200 tỷ đồng so với giá gốc.

Quy mô tổng nợ phải trả ở mức trên 20.100 tỷ đồng. Vay nợ ngắn hạn chiếm 19.300 tỷ đồng, tăng 6.000 tỷ đồng so với đầu năm.