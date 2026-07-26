Phân bón Bình Điền (BFC) báo lãi giảm sốc trong quý II

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, CTCP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.724 tỷ đồng, giảm gần 52% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm theo nhưng không đủ bù đắp mức sụt giảm doanh thu, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn 220 tỷ đồng, giảm 47%.

Các nguồn thu ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng suy giảm đáng kể. Doanh thu hoạt động tài chính chỉ đạt 4,2 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận khác còn hơn 702 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực tài chính gia tăng rõ rệt khi chi phí tài chính tăng 65,5%, lên 32,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay lên tới 28,7 tỷ đồng, tăng tới 228% so với cùng kỳ năm trước.

Dù doanh nghiệp đã tiết giảm mạnh chi phí bán hàng xuống 78 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp xuống còn 50 tỷ đồng, lần lượt giảm 46% và 31%, nhưng vẫn không đủ bù đắp mức sụt giảm doanh thu.

Khấu trừ các khoản chi phí vận hành, Phân bón Bình Điền ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 63,5 tỷ đồng, giảm 65,6%. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 51,7 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ quý I/2024. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 33,7 tỷ đồng, giảm tới 71%.

Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm sốc trong quý 2.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Phân bón Bình Điền cho biết hoạt động của doanh nghiệp chịu tác động mạnh từ diễn biến bất lợi của thị trường phân bón. Giá cả biến động cùng điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến nhu cầu tiêu thụ sụt giảm đáng kể, kéo tổng sản lượng tiêu thụ trong quý II giảm gần 58% và giảm 24% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Việc sản lượng bán hàng “lao dốc” khiến lợi nhuận gộp quý II giảm 47%, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt giảm 65% và 25%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Phân bón Bình Điền đạt 5.044 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 194 tỷ đồng, giảm 25%. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 158 tỷ đồng, giảm 24%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 10.990 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 305 tỷ đồng. Dù kết quả quý II sụt giảm mạnh, nhờ mức tăng trưởng tích cực trong quý I, sau nửa đầu năm Phân bón Bình Điền vẫn hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và gần 79% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Bên cạnh sự suy giảm về lợi nhuận, bức tranh tài chính của doanh nghiệp cũng xuất hiện nhiều điểm đáng chú ý. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt 4.498,6 tỷ đồng, tăng 13,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng hơn 500 tỷ đồng lên 3.869 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản với giá trị 2.810,6 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Nguyên liệu, vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.939,3 tỷ đồng, tăng gần 19,6%, trong khi giá trị thành phẩm tăng lên 713,8 tỷ đồng, cao hơn 23%. Đáng chú ý, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tăng lên 83,5 tỷ đồng, gấp hơn hai lần đầu năm.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 32%, xuống còn khoảng 170 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 9%, đạt 712 tỷ đồng.

Phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Phân bón Bình Điền tăng 18,6% lên 2.687 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm gần như toàn bộ với khoảng 2.694 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính đạt khoảng 1.840 tỷ đồng (chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn với 1.836 tỷ đồng), tăng 34% so với đầu năm.

Dòng tiền của doanh nghiệp sản xuất phân bón cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực. Sau 6 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 496,5 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức âm 78,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp gia tăng lượng hàng tồn kho, khiến khoản mục biến động hàng tồn kho chuyển từ dương 40 tỷ đồng cùng kỳ năm trước sang âm 527,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 23,9 tỷ đồng, còn lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính đạt dương 440,2 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức âm 184,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu nhờ doanh nghiệp tăng cường vay vốn khi nhận về 2.519 tỷ đồng từ các khoản vay mới, trong khi số tiền trả nợ gốc vay là 2.052 tỷ đồng. Đồng thời, khoản chi trả cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu cũng giảm mạnh từ 170 tỷ đồng xuống còn 26,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lượng tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ vẫn giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn khoảng 170 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu BFC đã "bốc hơi" khoảng 35% so với đỉnh giá lịch sử hồi đầu tháng 3 vừa qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/7, cổ phiếu BFC giảm 5,88% xuống còn 49.600 đồng/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 111,4 nghìn đơn vị.

Đáng chú ý, mã cổ phiếu phân bón này từng lập đỉnh lịch sử quanh mức 77.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 3/2026. Như vậy, chỉ sau hơn ba tháng, thị giá BFC đã giảm khoảng 35%, tương ứng mất 27.400 đồng/cổ phiếu, kéo vốn hóa thị trường của Phân bón Bình Điền xuống còn khoảng 2.835 tỷ đồng.

Ở diễn biến liên quan, Phân bón Bình Điền vừa công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 3.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8/2026, ngày đăng ký cuối cùng 12/8/2026 và dự kiến thanh toán vào ngày 28/8/2026.