Nhìn lại một tuần 'chao đảo' thị trường kim cương, vàng bạc

Kim cương “đóng băng”, vàng vạ lây

Thị trường kim cương chao đảo sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả điều tra ban đầu về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong đó có liên quan đến SJC, PNJ và một số tiệm vàng tại TPHCM.

Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 25/7 tại các tuyến đường tập trung nhiều cửa hàng vàng, kim cương ở TPHCM như Hùng Vương, An Dương Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Hưng Đạo… cho thấy, đến nay nhiều cửa hàng kim cương vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Có nơi dán thông báo tạm nghỉ để sửa chữa, nâng cấp hệ thống từ hai tuần đến hai tháng. Một số cửa hàng chỉ thông báo sẽ sớm hoạt động trở lại nhưng không nêu thời điểm cụ thể, trong khi một số khác đã đóng cửa để thực hiện thủ tục giải thể hoặc phá sản…

Tiệm kim cương Hoàng Thứ đóng cửa thông báo sửa chữa nhiều ngày qua

Không ít cửa hàng kim cương đăng tâm thư thừa nhận, việc phải tạm ngừng hoạt động xuất phát từ những biến động quá lớn của thị trường trang sức. Dù đã cố gắng duy trì hoạt động, nhưng cuộc khủng hoảng của ngành kim cương đã kéo theo nhiều hệ lụy ngoài dự tính. Lượng khách mang sản phẩm đến bán tăng đột biến mỗi ngày, vượt khả năng xử lý của cửa hàng và gây áp lực lớn lên dòng tiền. Nhiều khách đều mong muốn được thanh toán ngay khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải, không thể nghe hết điện thoại hay trả lời kịp tin nhắn.

Trong khi nhiều cửa hàng đóng cửa, những đơn vị vẫn hoạt động cũng từ chối thu mua kim cương của các thương hiệu khác. Điều này khiến nhiều người đang sở hữu những viên kim cương hay bộ trang sức trị giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng rơi vào cảnh thấp thỏm. Những tài sản từng được xem là có giá trị cao, sang chảnh nay bỗng thất thế vì “bán chẳng ai mua”.

Không chỉ kim cương, thị trường vàng cũng chịu tác động mạnh. Ngày 23/7, rất đông người dân xếp hàng tại Công ty SJC (phường Bàn Cờ) để bán vàng dù giá mua giảm sâu. Có người phải chạy qua 4-5 cửa hàng của PNJ nhưng đều được thông báo đã hết suất thu mua trong ngày.

Trong những ngày biến động của vàng và kim cương, người dân TPHCM nháo nhào đi bán trang sức JSC.

Chỉ trong khoảng một tuần, giá vàng miếng SJC giảm hơn 10 triệu đồng/lượng. Riêng trong ngày 23/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm từ 6-7 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó. Trong khi giá vàng thế giới vẫn tăng, giá vàng trong nước lại giảm mạnh khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi bất ngờ.

Với những người vừa mua vàng ở vùng giá cao, mức thiệt hại rất lớn. Không ít người vừa mới mua vàng ở mức 146 triệu đồng/lượng, nhưng ngay ngày hôm sau bán lại chỉ còn khoảng 135 triệu đồng/lượng, tương đương khoản lỗ khoảng 11 triệu đồng/lượng.

Không ít người đang cần tiền để chữa bệnh, giải quyết công việc gia đình hoặc đầu tư kinh doanh càng thêm lo lắng, khi cả vàng lẫn kim cương đều gặp khó khăn trong việc giao dịch.

Thị trường vào giai đoạn thanh lọc

Theo Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM, từ đầu tháng 7 đến nay đã có khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tạm ngừng hoạt động.

Nhiều tiệm vàng, kim cương ở TPHCM tạm đóng cửa khiến những khu phố chuyên vàng bạc thêm đìu hiu.

Hiện nay xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp lớn vẫn nhận thu mua sản phẩm nhưng hẹn thanh toán sau. Phần lớn khách hàng chấp nhận gửi lại kim cương và chờ nhận tiền sau khoảng 4 tháng vì tin tưởng uy tín của các thương hiệu lâu năm. Tuy nhiên, thời gian chờ kéo dài cũng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về rủi ro tài chính .

Đại diện Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM cho rằng, nếu có nhu cầu thanh khoản ngay, người dân vẫn có thể lựa chọn các cửa hàng hoặc doanh nghiệp nhỏ hoạt động uy tín. Ngoại trừ việc chậm chi trả tại một số đơn vị, hoạt động mua bán vàng trên thị trường nhìn chung vẫn diễn ra bình thường.

Theo đánh giá của cơ quan này, thị trường vàng bạc, đá quý đang bước vào quá trình thanh lọc mạnh mẽ. Chỉ những doanh nghiệp minh bạch trong hoạt động, có phương án ứng xử phù hợp và đảm bảo quyền lợi khách hàng mới đủ khả năng duy trì niềm tin cũng như tiếp tục tồn tại.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 khuyến cáo, người tiêu dùng cần bình tĩnh trước những biến động của thị trường, cân nhắc kỹ trước khi mua bán vàng, đá quý.

Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 - cho biết, các thông tin liên quan đến một số vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh kim cương, đá quý đang được cơ quan chức năng điều tra đã tác động đến tâm lý của một bộ phận người tiêu dùng khi giao dịch vàng trang sức và đá quý.

Tuy nhiên, việc điều tra và xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không nên đồng nhất sai phạm của một số cá nhân hoặc doanh nghiệp với toàn bộ thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo bà Liên, trên địa bàn TPHCM vẫn có nhiều doanh nghiệp hoạt động đúng quy định, được cấp phép, kiểm tra và giám sát theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng . Bà Liên khuyến cáo các doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ quy định về hóa đơn, chứng từ; công khai minh bạch chính sách bán hàng và thu mua lại sản phẩm; chủ động cung cấp thông tin cho khách hàng cũng như phối hợp với cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Đối với người tiêu dùng cần bình tĩnh trước những biến động của thị trường , cân nhắc kỹ trước khi mua bán vàng, đá quý; ưu tiên giao dịch tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, lưu giữ đầy đủ hóa đơn, phiếu bảo hành, chứng thư kiểm định và tìm hiểu rõ chính sách thu mua lại sản phẩm. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời phản ánh tới cơ quan quản lý thị trường hoặc cơ quan công an để được xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tổng hợp các tác động phát sinh để kịp thời đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm góp phần bảo đảm thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn hoạt động ổn định, đúng quy định pháp luật – bà Liên nói.