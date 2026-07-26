Giá vàng vừa trải qua tuần "tàu lượn": Có lúc mất 8 triệu đồng chỉ trong 2 ngày, người đu đỉnh lỗ 10 tháng lương cơ bản

Mở đầu tuần giao dịch ngày 20/7, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước, về 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đến cuối phiên cùng ngày, giá tiếp tục hạ xuống còn 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Biến động mạnh xuất hiện từ ngày 22/7. Sau khi tăng 600.000 đồng/lượng vào đầu giờ sáng, giá vàng đảo chiều lao dốc trong phiên chiều. Kết phiên, giá bán giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua giảm tới 2 triệu đồng/lượng, xuống còn 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Sang ngày 23/7, áp lực bán gia tăng khiến giá vàng mở cửa giảm sâu. So với cuối ngày trước đó, giá mua mất tới 5 triệu đồng/lượng và giá bán giảm 4 triệu đồng/lượng, lùi về 137 - 142 triệu đồng/lượng. Đến cuối giờ chiều, giá tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng, còn 135 - 140 triệu đồng/lượng.

Sáng 24/7, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm về 134 - 139 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối phiên đã kéo giá tăng trở lại 1,5 triệu đồng/lượng, lên 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng. Đến ngày 25/7, giá tăng thêm 1 triệu đồng/lượng, đạt 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), với chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Biến động giá vàng miếng SJC trong tuần qua. Ảnh: SJC.

Tính chung cả tuần, dù phục hồi từ vùng đáy, giá vàng miếng SJC vẫn giảm hơn 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hơn 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu tuần.

So với đỉnh lịch sử 192,2 triệu đồng/lượng (giá bán) được thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn 50,7 triệu đồng/lượng. Nếu tính cả chênh lệch mua - bán, nhà đầu tư mua tại vùng đỉnh đang chịu khoản lỗ xấp xỉ 54 triệu đồng/lượng.

Trước đợt điều chỉnh mạnh của giá vàng, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô có tác động đến kim loại quý.

Theo các chuyên gia, với mức chênh lệch mua - bán vẫn ở ngưỡng cao, giao dịch ngắn hạn hoặc "lướt sóng" tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vàng phù hợp hơn với vai trò là kênh tích lũy dài hạn, đòi hỏi sự kiên nhẫn thay vì kỳ vọng lợi nhuận nhanh.

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng vàng nên được xem là tài sản phòng hộ, với thời gian nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm hoặc lâu hơn nhằm bảo toàn giá trị tài sản trong bối cảnh kinh tế biến động. Ngược lại, nếu coi vàng là công cụ mua bán ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với mức độ rủi ro rất lớn.

Bên cạnh đó, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư xây dựng chiến lược phân bổ tài sản hợp lý, tránh dồn toàn bộ vốn vào vàng mà nên kết hợp với các kênh khác như cổ phiếu, bất động sản hoặc tiền gửi tiết kiệm để đa dạng hóa danh mục và giảm thiểu rủi ro.