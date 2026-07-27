Những tiệm kim cương còn mở cửa tại TP.HCM

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM, khảo sát sơ bộ của Hội cho thấy từ đầu tháng 7 đến nay đã có hơn 30 doanh nghiệp kinh doanh vàng, kim cương và đá quý trên địa bàn TP.HCM tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, 30 không phải là tất cả. Vẫn còn nhiều tiệm kim cương hoạt động - tính đến chiều 27/7.

TIN MỚI Chiều 27/7, cửa hàng Lan Anh Jewerry tại số 2 Thủ Khoa Huân, Bến Thành, TP. HCM vẫn hoạt động bình thường. Hoạt động mua bán vẫn diễn ra tại Trung tâm thời trang vàng bạc đá quý Bến Thành. Cửa hàng của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Mỹ Trang vẫn sáng đèn nhưng vắng vẻ. Bên trong một trung tâm khác cạnh chợ Bến Thành. Doanh nghiệp kim cương thiên nhiên Tierra tại vòng xoay Ngã Sáu Phù Đổng ở khu vực trung tâm TP.HCM chiều 27/7. Lộc Phúc Fine Jewelry cũng cạnh Ngã Sáu Phù Đổng chiều 27/7 vẫn mở cửa bình thường. Cửa hàng Thế giới Kim cương bên trong Diamond Plaza trên đường Lê Duẩn chiều 27/7. Bên cạnh những cửa hàng kim cương, trang sức được khảo sát, theo ghi nhận của chúng tôi, các cửa hàng thuộc các chuỗi lớn như PNJ, SJC, Mi Hồng... vẫn đang hoạt động bình thường. Bài và ảnh: Thế Trần