Giá bạc dự báo biến động mạnh do quyết định lãi suất của FED và họp báo FOMC





Báo cáo thị trường bạc của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý mới phát hành cho biết, trong tuần này, tâm điểm của thị trường bạc sẽ là quyết định lãi suất và cuộc họp báo của FOMC. FED được dự báo giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%, do đó giới đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn vào thông điệp của Chủ tịch FED về triển vọng lạm phát, tăng trưởng kinh tế và định hướng chính sách trong các cuộc họp tiếp theo.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt vào cuối tuần vừa qua, nhu cầu trú ẩn an toàn có thể suy yếu, khiến diễn biến của kim loại quý phụ thuộc nhiều hơn vào đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Nếu FED đưa ra thông điệp mang tính ôn hòa hơn, điều này có thể khiến USD suy yếu và tạo điều kiện cho giá bạc phục hồi.

“Giá bạc nhiều khả năng sẽ biến động mạnh quanh thời điểm công bố quyết định lãi suất và cuộc họp báo FOMC”, chuyên gia Giao dịch Hàng hóa Phú Quý cho biết.

Nguồn: Báo cáo Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý

Về tồn kho, theo báo cáo, tồn kho bạc tại SHFE tiếp tục tăng trong tuần qua, từ khoảng 936,7 tấn lên 972,6 tấn, tương đương tăng khoảng 35,9 tấn, tăng gần 3,8%. Diễn biến này cho thấy lượng bạc lưu trữ tại hệ thống kho của SHFE tiếp tục được bổ sung, dù tốc độ tăng đã chậm lại so với tuần trước.

Trong khi đó, tồn kho bạc tại COMEX tăng từ khoảng 10.218,4 tấn lên 10.292,1 tấn, tương đương tăng khoảng 73,7 tấn trong tuần, hay gần 0,7%.

“Nhìn chung, tồn kho bạc tại cả SHFE và COMEX đều tiếp tục tăng trong tuần qua. Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ, mức tăng tại SHFE vẫn rõ rệt hơn, cho thấy hoạt động nhập kho tại Trung Quốc duy trì tích cực, trong khi tồn kho tại Mỹ tăng với tốc độ tương đối nhẹ”, báo cáo nêu.

Tuần qua, giá bạc thế giới phục hồi nhờ lực mua bắt đáy và nhu cầu trú ẩn an toàn trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông.

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục gây lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu Brent có thời điểm vượt 100 USD/thùng. Giá năng lượng tăng mạnh làm gia tăng rủi ro lạm phát, qua đó hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ lên cao, hạn chế đà tăng của kim loại quý. Trong phiên cuối tuần, giá dầu hạ nhiệt đã phần nào làm giảm bớt lo ngại lạm phát và giúp bạc phục hồi.

Nguồn: Báo cáo Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý

Nhận định giá bạc trong ngắn hạn, theo chuyên gia Giao dịch Hàng hóa Phú Quý, bạc Comex trên khung 4H đang ở điểm xoay chiều rất quan trọng khi lực cầu từ vùng hỗ trợ 57,5 USD/ounce đã đẩy giá áp sát đường trendline giảm giá. Nếu lực cầu tiếp tục duy trì và giúp giá đóng nến 4H dứt khoát trên đường trendline xanh, đồng thời vượt qua mốc 60,75 USD, cấu trúc giảm giá sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, mở ra đà phục hồi hướng tới mốc 63,75 USD.

“Hành động tối ưu lúc này là ưu tiên theo dõi sát phản ứng giá quanh mốc cản 60,75 USD/ounce”, chuyên gia khuyến nghị.

Tại thị trường trong nước, so với tuần trước đó, giá bạc thỏi tăng khoảng 2%. Ghi nhận tại ngày báo cáo, giá bạc thỏi Phú Quý giao dịch quanh mức 60 triệu đồng/kg.