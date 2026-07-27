IPA dự kiến phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (MCK: IPA, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

Theo đó, IPA dự kiến phát hành gần 32,08 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, tức cổ cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 320,8 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của IPA theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Ảnh minh họa: IPA

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc năm 2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ tăng từ gần 2.138,4 tỷ đồng lên mức hơn 2.459,1 tỷ đồng.

Được biết, phương án phát hành cổ phiếu nêu trên đã được các cổ đông của IPA thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 diễn ra ngày 26/6/2026.

Ngoài ra, đại hội còn thông qua phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Mục đích chào bán nhằm huy động vốn để thực hiện mua lại trước hạn (một phần hoặc toàn bộ) các trái phiếu do công ty đã phát hành trong năm 2024.

Giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể đảm bảo theo nguyên tắc trên.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2026 và/hoặc năm 2027, sau khi UBCKNN thông báo nhận đủ tài liệu đợt chào bán cổ phiếu.

Bên cạnh đó, các cổ đông của IPA còn thông qua phương án phát hành gần 10,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Số cổ phiếu ESOP nêu trên dự kiến được phát hành theo một hoặc nhiều đợt, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến hết năm 2028, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Sau 1 năm, 50% tổng số cổ phiếu được phép chuyển nhượng; số còn lại chỉ được chuyển nhượng sau 3 năm.



