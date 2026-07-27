PV GAS miễn nhiệm tổng giám đốc, người thay thế là ai?

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã chứng khoán: GAS) ra quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Văn Phong. Tuy nhiên, ông Phong vẫn đang nắm vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Ở chiều ngược lại, GAS bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Hải phụ trách Ban Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật cho GAS. Thời hạn bổ nhiệm cho đến khi GAS kiện toàn chức danh thành viên Hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty.

PV GAS ra quyết định miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Văn Phong. Ảnh: GAS.

Ông Huỳnh Quang Hải là kỹ sư công nghệ hóa học thực phẩm, giữ chức Phó tổng Giám đốc GAS từ tháng 2/2020 tới nay. Ngoài ra, ông Hải cũng đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ, bổ nhiệm từ tháng 4/2022.

Ngoài ra, GAS cũng công bố chốt quyền dự đại hội cổ đông bất thường 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 14/9 theo hình thức trực tuyến. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/8. Nội dung thảo luận dự kiến nhằm thông qua các tờ trình liên quan đến công tác nhân sự của GAS theo giới thiệu của cổ đông lớn là PetroVietnam (mã chứng khoán: PVN).

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) ra thông báo, ông Lưu Hải Ca từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị NBB vì lý do sức khỏe. Dù rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Ca vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị NBB nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ảnh: NBB.

Ông Lưu Hải Ca gia nhập NBB từ năm 2017, với chức vụ ban đầu là Giám đốc dự án. Tháng 4/2018, ông được bầu vào Hội đồng quản trị, sau đó đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc NBB từ tháng 5/2019.

Tháng 9/2021, ông Ca ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị NBB và giữ chức vụ này đến nay. Ngoài NBB, ông hiện còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Hạ tầng CII.

Hội đồng quản trị NBB bổ nhiệm ông Lê Quốc Bình - Phó Chủ tịch thường trực giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị NBB. Ông Lê Quốc Bình tham gia NBB từ tháng 7/2020 và được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực vào tháng 9/2020.

Hiện tại, ông Bình cũng là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII), thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (mã chứng khoán: LGC), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Dù không trực tiếp nắm giữ cổ phần NBB, ông Lê Quốc Bình hiện là người đại diện 79,54% phần vốn của nhóm CII tại doanh nghiệp này.

Hồi tháng 4, NBB cũng đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Chính và bầu ông Nguyễn Minh Trí thay thế cho nhiệm kỳ 2202-2030.

Công ty CP Vinaceglass (mã chứng khoán: CGV) thông báo bổ nhiệm nhân sự mới sau khi Tổng Giám đốc Phan Thanh Liêm có đơn từ chức. Theo đơn từ nhiệm, ông Liêm cho biết từ ngày 1/6/2024 đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CGV, sau đó kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Do sức khỏe khó tiếp tục đảm nhận công tác, ông Liêm làm đơn xin thôi chức vụ. Tuy nhiên, ông Liêm vẫn sẽ đảm nhận chức vụ Giám đốc Điều hành phụ trách về xây dựng.

Người thay thế ông Liêm là ông Lê Giang Nam. Trước đây, ông Nam chưa nắm chức vụ nào tại CGV.

Ông Phan Thanh Liêm (40 tuổi) làm việc tại CGV từ năm 2014 với vai trò phó trưởng phòng Kỹ thuật, rồi trở thành Giám đốc điều hành kỹ thuật từ tháng 1/2016.