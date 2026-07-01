Chứng khoán tháng 7 trong mắt nhà quản lý quỹ ngoại tỷ USD: “Kinh hoàng”

“Hy vọng rằng nhiều người trong chúng ta đã dành thời gian tận hưởng kỳ nghỉ hè thay vì lãng phí thời gian theo dõi thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 7” là câu mở đầu trong thư gửi nhà đầu tư mới đây của ông Petri Deryng - người đứng đầu quỹ ngoại Pyn Elite Fund.

Trong tháng 7, hiệu suất của quỹ âm 9,6% trong khi chỉ số VN-Index giảm đến 10,3% (tính đến ngày 22/7). Đây là mức hiệu suất tệ nhất của quỹ trong tháng 7 kể từ khi hoạt động và là tháng lỗ nặng nhất kể từ tháng 10/2023. Điều này phần nào lý giải cho việc nhà quản lý quỹ dùng từ “Horrible July” – “Tháng 7 kinh hoàng” cho tiêu đề thư.

Tương quan hiệu suất của Pyn Elite Fund và VN-Index trong tháng 7

Người đứng đầu Pyn Elite Fund bày tỏ bất ngờ với sự suy yếu của thị trường, nhất là khi xét đến mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của các công ty niêm yết trong quý 1 cũng như đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm.

Theo ông Petri Deryng, nhà đầu tư tháo chạy cùng với đà giảm giá đã dấy lên lo ngại về xu hướng đi xuống tiếp diễn, dẫn đến những phiên bán tháo mạnh trong tháng 7. Với kỳ vọng các công ty niêm yết sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận tốt trong cả năm 2026, nhà quản lý quỹ bày tỏ tiếc nuối trước đà sụt giảm vừa qua của thị trường.

Quỹ ngoại rằng một phần nguyên nhân dẫn đến làn sóng bán ra này có thể đến từ nhu cầu vay vốn cao đẩy lãi suất tăng lên. Lãi suất hấp dẫn đã thu hút dòng tiền chuyển dịch từ kênh chứng khoán sang tiền gửi tiết kiệm. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran cũng có khả năng gây ra những bất định về kỳ vọng lạm phát và lãi suất.

Dù vậy, nhà quản lý quỹ cho rằng việc giá cổ phiếu sụt giảm trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng đã khiến định giá cổ phiếu niêm yết trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ông Petri Deryng dẫn chứng trường hợp của Thế Giới Di Động (MWG) – một nhà bán lẻ có tốc độ tăng trưởng nhanh, hiện có P/E dưới 10 dù trước đây giao dịch quanh mức 20-25.

Pyn Elite Fund hiện là một trong những quỹ ngoại có lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô tài sản quản lý hơn 890 triệu EUR (26.800 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD) tính đến cuối tháng 6.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ tính đến cuối tháng 6

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ chủ yếu là nhóm tài chính gồm các ngân hàng (STB, OCB, VIB) và CTCK (SHS, TCX). Ngoài 2 cổ phiếu hàng không là HVN và ACV, quỹ còn phân bổ tỷ trọng lớn vào 3 Bluechips là HPG, MWG và FPT. Đa phần các cổ phiếu top đầu danh mục của quỹ đều có hiệu suất không mấy khả quan trong tháng 7.