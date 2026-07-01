Tin vui cho cổ đông MWG

Trên trang facebook chính thức của nhà thuốc An Khang, chuỗi nhà thuốc thuộc CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa báo tin vui khi 4 tháng liên tiếp có lãi, từ tháng 3 đến tháng 6/2026. Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT MWG phụ trách An Khang cũng đã chia sẻ lại thông tin này trên trang cá nhân.

“Thành quả này là minh chứng cho hành trình tái cấu trúc, kiên định theo đuổi hiệu quả và từng bước hiện thực hóa mục tiêu “mang tiền về cho mẹ”. Đây sẽ là động lực để An Khang tiếp tục chinh phục mục tiêu có lãi cho cả năm 2026, mở rộng đạt 500 nhà thuốc và đóng góp nhiều hơn vào sự tăng trưởng của MWG”, nhà thuốc An Khang nhấn mạnh.

Nhà thuốc An Khang là một trong những mảnh ghép quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái bán lẻ của MWG. Tiền thân của chuỗi là Phúc An Khang, được MWG đầu tư và từng bước nắm quyền kiểm soát trước khi đổi tên thành Nhà thuốc An Khang.

Trong những năm đầu, doanh nghiệp triển khai mở rộng với tốc độ thận trọng nhằm hoàn thiện mô hình vận hành, tiêu chuẩn hóa danh mục sản phẩm, quy trình phục vụ và ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán lẻ dược phẩm.Sau giai đoạn tăng trưởng nóng của thị trường nhà thuốc hiện đại, MWG chuyển hướng ưu tiên hiệu quả thay vì mở rộng bằng mọi giá.

Nhiều cửa hàng hoạt động kém hiệu quả được tái cơ cấu, trong khi công ty tập trung cải thiện doanh thu trên từng điểm bán, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chiến lược này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận của MWG đối với lĩnh vực bán lẻ dược phẩm, từ mục tiêu gia tăng quy mô sang xây dựng nền tảng kinh doanh bền vững.

Đến cuối tháng 6/2026, hệ thống An Khang sở hữu 415 nhà thuốc, trở thành một trong những chuỗi nhà thuốc lớn trên thị trường Việt Nam. Kết quả kinh doanh cũng cho thấy những tín hiệu cải thiện khi doanh thu của chuỗi trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Theo MWG, An Khang đang tiếp tục thực hiện lộ trình nâng cao hiệu quả hoạt động với mục tiêu sớm đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn, thay vì chỉ theo đuổi tốc độ mở rộng mạng lưới. Điều này cho thấy chuỗi đã bước sang giai đoạn chú trọng chất lượng tăng trưởng, tận dụng lợi thế về thương hiệu, năng lực quản trị và hệ sinh thái bán lẻ của MWG để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sử dụng thuốc qua các chuỗi bán lẻ hiện đại tiếp tục gia tăng, An Khang được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện khả năng sinh lời, trở thành trụ cột tăng trưởng mới bên cạnh Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh trong hệ sinh thái của MWG.