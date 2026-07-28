Cổ phiếu Tesla, SpaceX lao dốc cực gắt

Tesla gây thất vọng

Khép lại phiên cuối tuần trước, cổ phiếu Tesla (TSLA) đứng ở mức 313,03 USD/cổ phiếu, giảm gần 18% chỉ trong 5 phiên, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2022.

Trước giờ mở cửa ngày 28/7 (giờ Việt Nam), cổ phiếu ghi nhận dấu hiệu hồi phục nhẹ lên quanh 321 USD.

Đợt bán tháo diễn ra sau khi hãng xe điện công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận không đạt kỳ vọng của Phố Wall.

Cụ thể, Tesla ghi nhận doanh thu 28,24 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và vượt dự báo của giới phân tích. Tuy nhiên, lợi nhuận điều chỉnh chỉ đạt 0,33 USD/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng 0,51 USD/cổ phiếu, trong khi biên lợi nhuận hoạt động giảm xuống còn 1,4%.

Cổ phiếu Tesla trải qua tuần giảm mạnh nhất trong gần 4 năm. Ảnh: The Economic Times.

Chi tiêu vốn của hãng tăng vọt 142%, lên 5,79 tỷ USD, khi công ty đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), robot hình người Optimus và chương trình robotaxi. Dòng tiền tự do của Tesla cũng chuyển sang âm lần đầu tiên kể từ đầu năm 2024.

Dù một số chuyên gia cho rằng thị trường đã phản ứng thái quá trước báo cáo tài chính của Tesla, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp trong khi các dự án AI và robot vẫn cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả thương mại.

Phân tích kỹ thuật đưa mục tiêu giảm về 296 USD

Sau khi đạt đỉnh gần 455 USD/cổ phiếu vào tháng 5, giá cổ phiếu Tesla liên tục đi xuống và duy trì xu hướng giảm trong gần 3 tháng.

Đến ngày 23/7, ngay sau khi công bố báo cáo tài chính quý II, cổ phiếu giảm mạnh, xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 350 USD. Phiên giao dịch này cũng ghi nhận khối lượng khớp lệnh cao nhất trong nhiều tháng, cho thấy áp lực bán từ nhà đầu tư rất lớn, thay vì chỉ là một đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Theo phương pháp đo mục tiêu từ mô hình phá vỡ kênh giá, cổ phiếu Tesla có thể tiếp tục lùi về 296 USD/cổ phiếu, tương đương giảm thêm khoảng 5% so với mức đóng cửa cuối tuần trước.

Đây cũng là khu vực nằm ngay dưới đường xu hướng tăng trên biểu đồ tuần, khiến vùng 296-310 USD trở thành khu vực quyết định trong tuần này.

Nếu lực bán tiếp tục đẩy giá xuống dưới 296 USD, cổ phiếu có thể hướng về vùng cầu 260 USD, tương đương mức giảm thêm khoảng 12%.

Ở chiều ngược lại, để lấy lại xu hướng tích cực, Tesla cần phục hồi trở lại trên ngưỡng 350 USD, qua đó phủ nhận tín hiệu giảm hiện nay.

Cổ phiếu SpaceX rơi xuống đáy

Không chỉ Tesla, cổ phiếu SpaceX (SPCX) cũng gây thất vọng khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi niêm yết, bất chấp việc chương trình tên lửa Starship vừa đạt thêm nhiều thành tựu kỹ thuật quan trọng.

Trong chuyến bay thử nghiệm thứ 13 tại căn cứ Starbase (Texas), Starship đã triển khai thành công 20 vệ tinh Starlink V3, khởi động lại động cơ trong không gian và thực hiện cú tiếp nước được SpaceX đánh giá là "êm nhất từ trước đến nay". Tuy nhiên, tầng đẩy Super Heavy vẫn chưa hoàn thành hoàn toàn quá trình hạ cánh khi không kích hoạt đủ số động cơ theo kế hoạch.

Dù vậy, SpaceX khẳng định cả Starship và Super Heavy đều không được thiết kế để thu hồi trong chuyến bay thử nghiệm lần này.

Cổ phiếu SpaceX rơi xuống mức thấp kỷ lục dù hãng vừa hoàn thành một chuyến bay thử nghiệm Starship được đánh giá thành công. Ảnh: The Washington Post.

Sau thành công của chuyến bay, CEO Elon Musk cho biết công ty đang hướng tới mục tiêu đầy tham vọng là lần đầu tiên thu hồi tầng trên của Starship bằng hệ thống cánh tay cơ khí Mechazilla ngay trong chuyến bay thử nghiệm tiếp theo nếu quá trình phân tích dữ liệu không phát hiện vấn đề nghiêm trọng.

Bất chấp những bước tiến về công nghệ, thị trường vẫn phản ứng khá tiêu cực.

Trong phiên giao dịch sáng 28/7 (giờ Việt Nam), cổ phiếu SpaceX giảm xuống 109,53 USD/cổ phiếu - mức thấp nhất kể từ khi giao dịch trên sàn. Mức giá này thấp hơn khoảng 18% so với giá chào sàn 135 USD ngày 12/6 và giảm gần 50% so với đỉnh 225,64 USD thiết lập trong tháng 6.

Đợt giảm giá diễn ra trong bối cảnh SpaceX ngày càng đặt cược nhiều hơn vào Starship thay vì dòng tên lửa thương mại chủ lực Falcon 9.

Bloomberg cho biết, SpaceX đã bắt đầu từ chối các khách hàng muốn thuê riêng tên lửa Falcon 9 cho các sứ mệnh sau năm 2028, ngừng nhận các đơn đặt chỗ cho chương trình phóng chung và dừng sản xuất một số linh kiện của Falcon 9 cũng như Falcon Heavy. Điều này khiến thành công thương mại của Starship trở thành yếu tố quyết định đối với định giá của doanh nghiệp.

Các chuyên gia Phố Wall cho rằng nhà đầu tư sẽ cần thêm thời gian để đánh giá khả năng SpaceX có thể tăng nhanh tần suất phóng, kiểm soát chi phí tái sử dụng Starship và biến dòng tên lửa này thành nền tảng vận tải không gian chủ lực trong những năm tới.