Tăng tốc trong kỷ nguyên AI: cú hích cho doanh nghiệp Việt

Sự thay đổi mang tính cấu trúc

Sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative Artificial Intelligence – GenAI) đang thúc đẩy làn sóng đầu tư và tái cấu trúc mạnh mẽ trên toàn bộ chuỗi giá trị công nghệ, từ tầng dịch vụ, ứng dụng, hạ tầng dữ liệu như điện toán đám mây, đến phần cứng như chip bán dẫn. Theo dữ liệu TradingView, trong khi chỉ số S&P 500 tăng khiêm tốn khoảng 8% từ đầu năm 2026, chỉ số PHLX Semiconductor (SOX), tập hợp các doanh nghiệp sản xuất chip như Nvidia, AMD đã tăng tới 67% trong cùng giai đoạn.

Trong khi các doanh nghiệp hạ tầng và phần cứng AI tăng tốc, hàng loạt cổ phiếu dịch vụ CNTT toàn cầu lại đang trải qua một đợt tái định giá mạnh từ thị trường. Cổ phiếu Accenture (Mỹ) giảm gần 50%, chỉ số NIFTY IT Sector (CNXIT) của Ấn Độ giảm gần 30% so với đầu năm 2026.

Tuy nhiên, bất chấp biến động của thị trường, doanh thu của các tập đoàn dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) toàn cầu ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, được dẫn dắt chủ yếu bởi làn sóng AI. Trong quý 3 của năm tài khóa 2026 (kết thúc vào 31/5/2026), Accenture tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng khi đạt mức tổng doanh thu 18,72 tỷ USD, tương đương mức tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm sáng lớn nhất nằm ở mảng công nghệ AI khi doanh thu tích lũy từ các dịch vụ GenAI trong cả năm tài chính 2025 trước đó đã tăng vọt gấp ba lần, cán mốc 2,7 tỷ USD, đồng thời lượng giá trị hợp đồng ký mới phục vụ cho các dự án AI cũng tăng gần gấp đôi lên 5,9 tỷ USD.

Gã khổng lồ công nghệ Ấn Độ Infosys ghi nhận tỷ trọng dịch vụ AI chiếm 8,2% tổng doanh thu của doanh nghiệp ngay trong quý 1 tài khóa 2027. Động lực chính đẩy mạnh tỷ trọng này đến từ việc họ liên tục mang về hàng loạt gói thầu lớn mang tính chuyển đổi cốt lõi với tổng giá trị hợp đồng lớn (TCV) ký mới đạt mức 3,6 tỷ USD.

Cú hích cho doanh nghiệp Việt

Khảo sát gần đây với 400 lãnh đạo cấp C-level toàn cầu cho thấy một nghịch lý: Dù định hướng đầu tư công nghệ rất rõ ràng, quá trình ứng dụng AI tại các tổ chức lại không hề dễ dàng, khi chỉ có 23% doanh nghiệp thực sự đưa được AI vào vận hành trên quy mô toàn hệ thống. Phần lớn các tập đoàn vẫn đang mắc kẹt ở giai đoạn "thử nghiệm" (pilot mode). Rào cản lớn nhất ngăn cản AI lan tỏa không nằm ở công nghệ lõi mà nằm ở mô hình vận hành. Có tới 45% doanh nghiệp chật vật trong việc tích hợp AI vào các hệ thống cũ (legacy systems) và 40% lo ngại về rủi ro bảo mật, an ninh mạng.

Thực tế cho thấy AI không làm giảm nhu cầu đối với dịch vụ công nghệ thông tin mà đang khuếch đại nó. Theo Gartner, quy mô chi tiêu ngành dịch vụ CNTT sẽ tăng lên 2.600 tỷ USD vào năm 2030 (CAGR giai đoạn 2025 – 2030 tăng 8,5%) trong đó riêng dịch vụ AI tăng trưởng trung bình CAGR 2025 – 2030 là 23,6%, quy mô tới 2030 là 1.260 tỷ USD.

Những doanh nghiệp công nghệ Việt biết chuyển mình, giải được bài toán này sẽ vươn lên mạnh mẽ. Có thể nói, cuộc tranh luận hiện nay không phải liệu AI có tạo ra cơ hội hay không, mà là những cơ hội mới có thể tăng trưởng đủ nhanh để bù đắp cho sự suy giảm của các dịch vụ truyền thống hay không.

Định hướng của FPT: Dẫn dắt cuộc chơi Chuyển đổi AI (AI-X)

Chủ động thích ứng với làn sóng tái định hình ngành dịch vụ công nghệ thông tin, Tập đoàn FPT đang chuyển mình thành đối tác tư vấn chuyển đổi AI toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn cầu. Nối tiếp thành công của mảng Chuyển đổi số (DX) với mức tăng trưởng doanh thu 47% mỗi năm trong giai đoạn 2020-2025, FPT hiện đang tăng tốc tiến vào kỷ nguyên Chuyển đổi AI (AI Transformation - AI-X). Tập đoàn đã xây dựng hệ sinh thái AI toàn diện, gồm khung trưởng thành AI-Native 5 cấp độ CASAN, FPT AI Factory và nền tảng FleziPT, giúp doanh nghiệp xây dựng lộ trình và triển khai chuyển đổi AI quy mô toàn doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Hội thảo C2C với chủ đề "Kỷ nguyên AI – cơ hội và thách thức, dưới góc nhìn của FPT" được HSC tổ chức vào 15h30 ngày 30.7.2026 tới đây, ông Nguyễn Thế Phương – Phó tổng giám đốc kiêm CFO FPT, và ông Phạm Minh Tuấn – Phó tổng giám đốc FPT kiêm Tổng giám đốc FPT Software sẽ giúp nhà đầu tư hiểu chiến lược của FPT trong kỷ nguyên AI và thông tin mới nhất về kết quả kinh doanh.

Nhà đầu tư đăng ký tham dự Hội thảo tại: https://one.hsc.com.vn/sp/events/FPT-ky-nguyen-AI

Mở tài khoản đầu tư tại HSC trong 3 phút tại đây: https://register.hsc.com.vn/