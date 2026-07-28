Siba Group bị nhắc nhở vì chậm công bố quyết định xử phạt thuế

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, MCK: SBG) về việc chậm công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, ngày 23/7/2026, HoSE đã nhận được công bố thông tin của Siba Group về việc nhận được Quyết định số 471/QĐ-XPHC ngày 23/1/2026 của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trong khi công ty nhận được quyết định xử phạt này từ ngày 26/1/2026.

Ảnh minh họa: SBG

Căn cứ quy định tại điểm o khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Khi nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế”, Siba Group đã chậm công bố thông tin về việc nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 471/QĐ-XPHC ngày 23/1/2026.

Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị Siba Group nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin.

Trước đó, ngày 23/7/2026, Siba Group cũng đã có giải trình về việc chậm công bố thông tin đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế nêu trên.

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết sau khi cơ quan thuế ban hành Quyết định số 471/QĐ-XPHC đối với giai đoạn 2022-2023, đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc liên tục đối với giai đoạn 2024-2025 và đến ngày 22/7/2026 đã ban hành quyết định số 1072/QĐ-CT xử phạt đối với giai đoạn này.

Trong suốt quá trình trên, Phòng Kế toán là đầu mối trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, thực hiện việc giải trình, đối chiếu số liệu và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Sau khi toàn bộ quá trình kiểm tra cho cả hai giai đoạn được hoàn tất và Công ty nhận được quyết định xử phạt đối với giai đoạn 2024-2025 vào ngày 23/7/2026, các quyết định xử phạt cùng hồ sơ liên quan mới được tổng hợp và chuyển đến bộ phận phụ trách công bố thông tin để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Việc chậm công bố thông tin xuất phát từ sự phối hợp nội bộ chưa kịp thời trong quá trình xử lý hồ sơ của đợt quyết toán thuế kéo dài và được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Bộ phận chuyên môn tập trung xử lý toàn bộ nội dung làm việc với cơ quan thuế cho đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, dẫn đến việc các quyết định xử phạt chưa được chuyển ngay đến bộ phận phụ trách công bố thông tin sau khi Công ty nhận được từng quyết định.

Về biện pháp khắc phục, SBG cho biết đã nghiêm túc chấp hành và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, tiền chậm nộp (nếu có) và tiền xử phạt theo Quyết định số 471/QĐ-XPHC.



