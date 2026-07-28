Chuỗi Phúc Long thu về hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026 của Masan, Phúc Long tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, trong bối cảnh tốc độ mở rộng cửa hàng không còn quá nhanh như những năm trước.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Phúc Long ghi nhận doanh thu 1.119 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. EBITDA đạt 228 tỷ đồng, tăng 41,6%, trong khi lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 145 tỷ đồng, tăng tới 68,1%.

Riêng quý II, doanh thu của chuỗi đạt 550 tỷ đồng, tăng 26,9%; EBITDA đạt 110 tỷ đồng, tăng 37,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, bình quân mỗi ngày trong nửa đầu năm, chuỗi đồ uống này thu về hơn 6,1 tỷ đồng doanh thu và gần 800 triệu đồng lợi nhuận.

Không còn chạy đua mở cửa hàng

Điểm đáng chú ý là tăng trưởng của Phúc Long không còn đến chủ yếu từ việc mở rộng số lượng cửa hàng.

Trong quý II, chuỗi chỉ mở thêm 15 cửa hàng tiêu chuẩn, nâng tổng số cửa hàng độc lập lên 220 điểm bán trên toàn quốc, chưa bao gồm các kiosk đặt trong hệ thống WinCommerce.

Dù số lượng cửa hàng tăng không quá mạnh, doanh thu vẫn tăng gần 27% và lợi nhuận tăng hơn 55%. Điều này cho thấy hiệu quả khai thác của các cửa hàng hiện hữu đang được cải thiện rõ rệt.

Theo Masan, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt khoảng 26,2 triệu đồng mỗi ngày trong quý II, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi lưu lượng khách cải thiện, doanh số từ các nền tảng giao hàng tăng trưởng cùng với hiệu quả vận hành tốt hơn.

Nói cách khác, thay vì phụ thuộc vào việc mở thêm nhiều điểm bán mới để thúc đẩy tăng trưởng, Phúc Long đang tạo ra nhiều doanh thu hơn từ chính những cửa hàng hiện có.

Đây là xu hướng thường xuất hiện khi một chuỗi bước sang giai đoạn phát triển ổn định, tập trung tối ưu hiệu quả thay vì mở rộng bằng mọi giá.

Biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện

Không chỉ doanh thu tăng, khả năng sinh lời của Phúc Long cũng được cải thiện.

Trong quý II, lợi nhuận gộp đạt 383 tỷ đồng trên doanh thu 550 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gộp gần 70%.

EBITDA đạt 110 tỷ đồng, tương ứng biên EBITDA khoảng 20%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12% doanh thu.

Đây là những mức biên lợi nhuận đáng chú ý đối với một chuỗi đồ uống quy mô lớn, phản ánh hiệu quả vận hành đang được cải thiện sau nhiều năm đầu tư mở rộng hệ thống.

Một điểm đáng chú ý khác là chỉ sau 6 tháng, Phúc Long đã đạt quy mô doanh thu tương đương gần 60% cả năm 2025.

Năm ngoái, chuỗi ghi nhận doanh thu 1.891 tỷ đồng và EBITDA 354 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ sau nửa đầu năm 2026, doanh thu đã đạt 1.119 tỷ đồng, còn EBITDA đạt 228 tỷ đồng, tương đương khoảng 64% kết quả EBITDA của cả năm trước.

Theo định hướng của Masan, Phúc Long đặt mục tiêu doanh thu cả năm 2026 trong khoảng 2.300 - 2.500 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành gần một nửa kế hoạch doanh thu chỉ sau 6 tháng.

Những con số này cho thấy sau giai đoạn đầu tư mạnh vào mở rộng hệ thống và tích hợp vào hệ sinh thái Masan, Phúc Long đang bước vào giai đoạn tập trung nâng cao hiệu quả khai thác từng cửa hàng. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng về năng suất điểm bán và lợi nhuận như hiện nay, chuỗi đồ uống này có thể trở thành một trong những mảng kinh doanh đóng góp ngày càng lớn vào lợi nhuận của Masan trong các năm tới.