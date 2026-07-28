Ông Tô Hải muốn mua 31 triệu cổ phiếu Vietcap

Thông báo từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã: VCI), Thành viên HĐQT – ông Tô Hải vừa đăng ký mua vào 31,05 triệu cổ phiếu VCI với mục đích nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh, trong thời gian từ 04/08/2026 đến 03/09/2026.

Nếu thành công, ông Tô Hải sẽ nắm hơn 205,3 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng tỷ lệ sở hữu 17,83%, tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại công ty chứng khoán này.

Trên thị trường, cổ phiếu VCI đang trong quãng điều chỉnh mạnh, thị giá trong phiên 27/7 dưới áp lực bán tháo toàn thị trường đã rơi hết biên độ 6,82% xuống mức 18.450 đồng/cp. Vốn hóa của Vietcap hiện khoảng 21.400 tỷ đồng. Tạm tính theo mức giá này, số tiền ông Tô Hải cần chi ra để hoàn tất giao dịch trên là 573 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hoạt động quý 2 của Vietcap đạt 1.176 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng tốt 36% lên mức 251 tỷ đồng. Lũy kếg 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 591 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.