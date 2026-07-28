Điện Máy Xanh ước lãi sau thuế quý 2 tăng trưởng 80%

Thông tin sơ bộ từ CEO Điện Máy Xanh - ông Đoàn Văn Hiểu Em, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) ước đạt doanh thu trên 32.700 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế ước vượt 2.580 tỷ đồng, tăng tới 80% so với quý 2/2025. Biên lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt khoảng 8,1%. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt xa mức tăng doanh thu cho thấy hiệu quả kinh doanh của Điện Máy Xanh tiếp tục được cải thiện trong quý vừa qua.

Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 53% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm 2026. ﻿

Ngày 13/7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết gần 1,27 tỷ cổ phiếu của DMX. Việc đăng ký niêm yết diễn ra sau khi DMX khép lại đợt IPO với lượng đăng ký mua từ các nhà đầu tư đạt hơn 166 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 93% số lượng mà DMX chào bán, qua đó thu về khoảng 13.293 tỷ đồng.

Dự kiến, trong tháng 8, cổ phiếu DMX sẽ chính thức chào sàn, gia nhập sân chơi HoSE. Dựa trên mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu và 1,26 tỷ cổ phiếu lưu hành dự kiến, giá trị vốn hóa của DMX sau đợt phát hành có thể đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng (gần 3,9 tỷ USD).

Xét trong hệ sinh thái của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), Điện Máy Xanh với các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi mang về gần 65.100 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm, tăng 31% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tăng trưởng chủ yếu đến từ việc cải thiện doanh số tại các cửa hàng hiện hữu (SSSG) lên tới 32%, thay vì mở rộng số lượng điểm bán. Doanh thu trực tuyến đạt hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của khối này.

TopZone là điểm sáng nổi bật khi doanh thu các sản phẩm Apple tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các ngành hàng chủ lực khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 15% đến 60%, phản ánh sức mua phục hồi trên diện rộng.

Một mảng đóng góp ngày càng lớn là tài chính tiêu dùng. Doanh thu từ bán hàng trả góp tăng 49%, đưa tỷ trọng doanh thu trả góp lên 38% tổng doanh thu. Song song với đó, hệ thống dịch vụ thanh toán tiện ích và ngân hàng xử lý tổng giá trị giao dịch khoảng 56.000 tỷ đồng thông qua 36 triệu giao dịch trong sáu tháng đầu năm.

Ở thị trường nước ngoài, liên doanh Erablue tại Indonesia tiếp tục tăng tốc với doanh thu đạt 1.888 tỷ rupiah Indonesia (IDR), tăng 92% so với cùng kỳ. Chuỗi đã mở thêm 80 cửa hàng trong 6 tháng đầu năm và duy trì tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu đạt 17%, cho thấy mô hình kinh doanh đang dần được mở rộng hiệu quả.