Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức 5.000 đồng/cp, lịch sử chia cổ tức cao chót vót

Ngày 14/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 5.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 28/8/2026.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGM dự kiến chi khoảng 63 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) – đơn vị nắm giữ 46,64% vốn điều lệ dự kiến nhận về khoảng 29,4 tỷ đồng, trong khi Công ty TNHH Quốc tế DP, sở hữu 7,95% vốn, sẽ được chia khoảng 5 tỷ đồng.

HGM hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản và cơ khí, nổi tiếng với mỏ antimon Mậu Duệ (Hà Giang). Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp là antimon kim loại – loại khoáng sản chiến lược đang được nhiều quốc gia như Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh đặc biệt quan tâm. Antimon được sử dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng, từ sản xuất đạn dược, tên lửa đến pin axit-chì cho ô tô và má phanh nhờ khả năng chịu nhiệt cao.

HGM cũng là một trong những doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức tiền mặt cao trên thị trường. Kể từ khi niêm yết trên HNX năm 2009, doanh nghiệp chưa năm nào gián đoạn chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Đặc biệt, năm 2025, HGM chi trả tổng cộng 218% bằng tiền mặt – mức cao nhất trong lịch sử hoạt động. Trước đó, doanh nghiệp cũng duy trì tỷ lệ cổ tức cao với mức 148% trong năm 2024 và 45% trong năm 2023 .

Dù tiếp tục mạnh tay chia cổ tức, kết quả kinh doanh của HGM trong năm 2026 đã có dấu hiệu chững lại. Quý I, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 77 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 43 tỷ đồng, giảm lần lượt 50% và 58% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng thu hẹp từ 84,9% xuống còn 74,2%.

Theo HGM, kết quả suy giảm chủ yếu do giá bán antimon giảm gần 30% trong khi sản lượng tiêu thụ giảm 29% so với cùng kỳ, qua đó tác động đáng kể đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.