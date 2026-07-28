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Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR

| | Thị trường chứng khoán

Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR

Tạm tính theo thị giá, chủ tịch PDR cần chi khoảng 223 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch vừa đăng ký.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Đạt đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu PDR với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện qua phương thức khớp lệnh, trong thời gian từ 31/07/2026 đến 29/08/2026.

Nếu hoàn tất, số lượng cổ phiếu vị này dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 294.757.246 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 29,54%.

Trên thị trường, cổ phiếu PDR đang trong quãng điều chỉnh mạnh, thị giá trong phiên 27/7 giảm sàn 6,69% xuống 11.150 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, chủ tịch PDR cần chi khoảng 223 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch vừa đăng ký.

Mới đây, HĐQT Phát Đạt đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hữu kể từ 25/7/2026 theo đơn từ nhiệm.

Tại đơn từ nhiệm gửi PDR ngày 24/7/2026, ông Hữu cho biết vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/6, Phát Đạt đã ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Lotte Eco Smart City Thu Thiem tọa lạc tại phân khu chức năng 2A Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM. Dự án trải trên 6 lô đất liền kề (2-1 đến 2-6) với tổng diện tích khoảng 7,54 ha.

Theo cấu trúc giao dịch, Phát Đạt tham gia đồng phát triển đối với hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, Phát Đạt sẽ giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3, cùng khối đế gồm 4 tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Theo thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được ký kết, Phát Đạt tham gia dự án với tỷ lệ 35%. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) sẽ tài trợ toàn bộ phần vốn tham gia của Phát Đạt tại dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

An Thái

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