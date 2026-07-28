Thông tin đáng chú ý từ công ty của bầu Đức

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Trong quý vừa qua, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của HAGL đạt 1.126 tỷ đồng, tăng 607 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025 (519 tỷ đồng), tương đương tăng gấp hơn 2 lần.

HAGL cũng cho biết, biến động chủ yếu trong quý II đến từ lãi của hoạt động tài chính do lãi trái phiếu được miễn giảm.

Về nguyên tắc, doanh nghiệp vay nợ và ghi lãi vay như một khoản chi phí vào báo cáo kết quả kinh doanh từng quý. Khi được miễn giảm khoản lãi vay này, doanh nghiệp được hoàn nhập khoản chi phí lãi vay đã trích trong thời gian trước đó, ghi nhận như một khoản doanh thu.

Với Hoàng Anh Gia Lai, trong quý II/2026, doanh nghiệp của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) được miễn hơn 784 tỷ đồng tiền lãi. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng số tiền lãi mà doanh nghiệp này được miễn lên tới 1.534 tỷ đồng.

Số tiền được miễn là khoản lãi của lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) giảm trừ theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐTV ngày 30/3/2026 của Hội đồng thành viên DATC.

Trước đó, lô trái phiếu được HAGL phát hành ngày 30/12/2016 với tổng giá trị 6.596 tỷ đồng.

Tới ngày 29/12/2025, DATC ký hợp đồng nhận chuyển nhượng khoản nợ trái phiếu của HAGL từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Qua đó, DATC chính thức trở thành chủ nợ và trái chủ duy nhất đối với lô trái phiếu này.

Về thông tin cụ thể, lô trái phiếu được chuyển nhượng có mã HAGLBOND16.26, phát hành năm 2016, là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, lãi suất thả nổi khoảng 9,7%/năm, kỳ trả lãi ba tháng một lần. Tính đến ngày 28/12/2025, khoản nợ trái phiếu đã bàn giao cho DATC có tổng giá trị hơn 3.196 tỷ đồng.

Tại thời điểm đáo hạn ngày 26/3/2026 (sau khi đã được điều chỉnh kỳ hạn trước đó), tổng số tiền lãi phát sinh của lô trái phiếu trên là 1.594 tỷ đồng. Theo nghị quyết của DATC, HAGL được miễn giảm 1.534 tỷ đồng nghĩa vụ lãi vay. Phần lãi còn lại, khoảng 60 tỷ đồng, đã được HAGL thanh toán đầy đủ khi trái phiếu đến hạn.

Về tình hình vay nợ, tính đến cuối quý II/2026, HAGL vay nợ hơn 8.655 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm. "Chủ nợ" lớn nhất của Bầu Đức là Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Công ty chứng khoán Ngân hàng Phương Đông, với tổng dư nợ 6.034 tỷ đồng, tương đương 70% tổng giá trị nợ vay (tính cả trái phiếu) của HAGL.



