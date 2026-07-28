Lãnh đạo nhiều doanh nghiệp ồ ạt đăng ký mua "bắt đáy" lượng lớn cổ phiếu

Thị trường chứng khoán đang ghi nhận làn sóng đăng ký mua cổ phiếu từ người nội bộ tại các doanh nghiệp. Mới nhất, lần lượt Chứng khoán Vietcap và Bất động sản Phát Đạt đã công bố giao dịch của 2 lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể, ông Tô Hải, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap đăng ký mua 31,05 triệu cổ phiếu VCI với mục đích nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh, trong thời gian từ 04/08/2026 đến 03/09/2026.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt thì đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu PDR với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện qua phương thức khớp lệnh, trong thời gian từ 31/07/2026 đến ﻿29/08/2026.

Ở nhóm ngân hàng, bà Trần Thị Lâm, cổ đông lớn và là người có liên quan đến lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín đã đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu VBB. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 22/7 đến ngày 21/8/2026.

Tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền, ông Lý Tuấn Kiệt, Phó Tổng giám đốc đồng thời là con trai Phó Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu KDH. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 8/7 đến ngày 6/8/2026.

Thị trường cũng ghi nhận nhiều giao dịch quy mô hàng chục triệu cổ phiếu. Ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát, đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu HPX trong khoảng thời gian từ ngày 9/7 đến ngày 7/8/2026.

Trong khi đó, CTCP Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu KBC. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 29/7 đến ngày 26/8/2026.

Ngoài các giao dịch quy mô lớn nêu trên, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác cũng đăng ký mua vào cổ phiếu trong bối cảnh thị giá giảm sâu. Tại PNJ, ông Phan Quốc Công, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ trong khoảng thời gian từ ngày 17/7 đến ngày 14/8/2026.

Ông Lê Quốc Đoàn, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam, cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DBC trong cùng khoảng thời gian trên

Tại Nam Long, ông Nguyễn Nam, con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 8/7 đến ngày 6/8/2026.

Một số lãnh đạo tại Thép Nam Kim, Nam Việt và Viconship cũng đăng ký gia tăng sở hữu. Bên cạnh các cá nhân, một số tổ chức liên quan đến người nội bộ tại BWE và VNT cũng đăng ký gia tăng thêm cổ phần.

Thực tế, việc lãnh đạo doanh nghiệp và các bên liên quan đăng ký gia tăng sở hữu thường nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư, bởi nhóm này có mức độ am hiểu cao về tình hình hoạt động và triển vọng của doanh nghiệp.

Đặc biệt, các giao dịch với quy mô hàng chục triệu cổ phiếu có thể tạo hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý, nhất là khi được thực hiện trong giai đoạn thị trường và nhiều cổ phiếu đang trong quãng giảm mạnh dưới áp lực bán lan rộng.

Tuy nhiên, khối lượng đăng ký mua mới chỉ phản ánh kế hoạch giao dịch. Số lượng thực tế có thể thấp hơn tùy thuộc vào diễn biến thị giá, thanh khoản cổ phiếu và điều kiện thực hiện trong thời gian đăng ký.