Một loạt định chế tài chính sừng sỏ trên thế giới Vanguard, Blackstone, UBS, Morgan Stanley... sắp tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam cần thêm những doanh nghiệp FDI niêm yết. Ảnh minh họa Internet.

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hoàng Văn Thu chia sẻ tại Hội thảo "Lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam" sáng 28/7.

Cụ thể, tại hội thảo, ông Thu cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đang từng bước được nâng hạng, các quỹ, định chế và dòng vốn quốc tế cũng đã có những bước chuẩn bị để tham gia đầu tư vào Việt Nam.

Các định chế lớn như Vanguard, Blackstone, UBS, Morgan Stanley... đã hoàn tất chuẩn bị kỹ thuật để đầu tư vào Việt Nam thông qua các công ty chứng khoán như SSI, VCI... Đây là tín hiệu rất tích cực cho thị trường trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nhu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 rất lớn, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần 38,5 tiệu tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn cho thị trường vốn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện trong giai đoạn này khoảng 5,4 triệu tỷ đồng.

Đề án đề ra mục tiêu đến năm 2030, giá trị tài sản đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 15% GDP, tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán đạt 5% GDP. Đây là những mục tiêu khá cao so với hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Mặc dù khu vực FDI có vai trò lớn trong nền kinh tế nhưng mức độ hiện diện của doanh nghiệp FDI trên thị trường chứng khoán chưa tương xứng với đóng góp cho nền kinh tế.

Dù nhóm doanh nghiệp FDI tham gia thị trường chứng khoán bắt đầu từ giai đoạn 2003-2009, đến nay, chỉ có 10 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ 12.629 tỷ đồng và tổng tài sản 44.696 tỷ đồng, tương ứng chỉ 0,15% vốn điều lệ và 0,48% tổng tài sản của các doanh nghiệp trên thị trường.

Từ năm 2017 đến nay, dù có thêm 4 doanh nghiệp FDI chuyển đổi và đăng ký công ty đại chúng, chưa có trường hợp mới thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: SSI.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, pháp luật chứng khoán hiện không phân biệt doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn chịu ràng buộc bởi cam kết đầu tư, ưu đãi thuế, thời hạn hoạt động của dự án, điều kiện chuyển nhượng vốn hoặc các nghĩa vụ với chính quyền địa phương.

Ông Thu cũng nhấn mạnh định hướng hiện nay khuyến khích những doanh nghiệp FDI không còn bị ràng buộc bởi điều kiện riêng thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng gắn với niêm yết, qua đó huy động thêm vốn để mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Vì vậy Ủy ban Chứng khoán đang rất nỗ lực để ban hành Thông tư số 08 thay thế cho ba thông tư sửa đổi, bổ sung trước đây cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch qua môi giới toàn cầu, giảm thủ tục, chi phí và phù hợp thông lệ quốc tế.

Ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch HoSE , cho biết việc có thêm doanh nghiệp FDI niêm yết trước hết sẽ giúp đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, trong đó nhiều doanh nghiệp có quy mô vốn lớn, hiệu quả hoạt động tốt, qua đó có thể bổ sung nguồn cổ phiếu chất lượng cho thị trường.

Bên cạnh đó, phần lớn doanh nghiệp FDI có công ty mẹ ở nước ngoài và đã áp dụng các chuẩn mực quản trị ở mức cao. Khi tham gia thị trường chứng khoán, nhóm doanh nghiệp này có thể góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch thông tin và chuẩn mực hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam.



