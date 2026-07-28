Phiên 28/7: Khối ngoại bán ròng đột biến gần 3.000 tỷ đồng tại một cổ phiếu VN30

Sau phiên sáng giằng co trong biên độ hẹp, thị trường chứng khoán đảo chiều đi lên trong phiên chiều nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết phiên 28/7, VN-Index tăng gần 12 điểm, lên 1.681 điểm. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, với giá trị khớp lệnh đạt gần 13.600 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 1.966 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.970 tỷ đồng

Chiều bán, giao dịch của khối ngoại tập trung mạnh vào VHM khi cổ phiếu này bị "xả" gần 3.000 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Xếp sau là VPB với 56 tỷ đồng, NVL 48 tỷ đồng, TCB 40 tỷ đồng và VCI 37 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, HPG dẫn đầu danh sách mua ròng với 241 tỷ đồng. Khối ngoại cũng giải ngân đáng kể vào PNJ với 173 tỷ đồng và VNM với 130 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo gồm MSN 94 tỷ đồng, SHB 92 tỷ đồng, MCH 77 tỷ đồng và KDH 50 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ gần 1 tỷ đồng

Ở chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với 7 tỷ đồng, tiếp đến là BVS 3 tỷ đồng và HUT 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, MST dẫn đầu chiều bán ròng với 4 tỷ đồng; KSF bị rút ròng 3 tỷ đồng, VC3 và MBS cùng bị bán ròng 2 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Chiều mua, F88 đứng đầu chiều mua ròng với 2 tỷ đồng, bỏ xa ACV 0,3 tỷ đồng và QNS 0,2 tỷ đồng.

Ở chiều bán, PHP và MSR cùng bị bán ròng khoảng 0,3 tỷ đồng; AIG, HNG và HWS ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 0,1 tỷ đồng mỗi mã.