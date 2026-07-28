Hơn 570 doanh nghiệp công bố kết quả quý 2/2026: Lợi nhuận tăng trưởng thấp nhất 4 quý

Theo cập nhật từ FiinTrade, tính đến hết sáng sớm ngày 28/7/2026, đã có 574 trên tổng số 1.638 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026. Các doanh nghiệp này đại diện khoảng 31,8% tổng vốn hóa toàn thị trường.

Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm đã công bố tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, đây là mức thấp nhất trong 4 quý gần đây, cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận của khối doanh nghiệp niêm yết đang có dấu hiệu chậm lại.

Nhóm doanh nghiệp phi tài chính tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng 35,2% so với cùng kỳ. Trong đó, Dầu khí, Điện và Dược phẩm là ba ngành ghi nhận kết quả nổi bật nhất trong mùa công bố báo cáo tài chính lần này.

Ở nhóm Điện, các doanh nghiệp nhiệt điện tiếp tục hưởng lợi từ những điều kiện kinh doanh thuận lợi, qua đó duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận cao. Dầu khí và Dược phẩm cũng đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của khối phi tài chính.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng tích cực hiện vẫn tập trung chủ yếu ở một số nhóm ngành. Nhiều lĩnh vực gắn với nhu cầu trong nước, xuất khẩu hoặc hoạt động đầu tư xây dựng chưa cho thấy sự cải thiện đồng đều.

Đối với Ngân hàng và Bất động sản, hai ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất về vốn hóa và lợi nhuận trên thị trường chứng khoán, bức tranh tăng trưởng hiện chưa được phản ánh đầy đủ do tỷ lệ công bố kết quả kinh doanh còn thấp, đặc biệt là nhóm Bất động sản.

Số liệu từ 13 trong tổng số 28 ngân hàng công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính kết quả kinh doanh quý 2 (đại diện khoảng 38,4% vốn hóa toàn ngành), lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 13,1% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 16,6% trong quý 1/2026.

VPBank tiếp tục là điểm sáng cả về quy mô lợi nhuận và tốc độ tăng trưởng, với lợi nhuận sau thuế tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Các ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất vẫn chủ yếu thuộc nhóm vốn hóa nhỏ, trong đó BVB tăng 2.099%, VBB tăng 181,6%, NVB tăng 61,8% và ABB tăng 48,1%. Tuy nhiên, mức tăng mạnh của các ngân hàng này một phần đến từ nền lợi nhuận thấp trong cùng kỳ năm trước.

Đầu tư công chưa tạo hiệu ứng rõ nét

Mặc dù đầu tư công được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế trong năm 2026, tác động lên kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết vẫn chưa thực sự rõ nét. Phần lớn doanh nghiệp Xây dựng đã công bố báo cáo tài chính tiếp tục ghi nhận lợi nhuận giảm tốc hoặc suy giảm so với cùng kỳ. Một số trường hợp tiêu biểu gồm CTR, ICN, SBM, L14 và SII.

Sự phân hóa cũng diễn ra rõ rệt trong nhóm vật liệu xây dựng. Ở mảng đá xây dựng, VLB và NNC ghi nhận kết quả tích cực, trong khi lợi nhuận của HMR suy giảm.

Nhóm sản xuất gạch nổi bật với VIT, GMX, TTC và MCC khi lợi nhuận tăng mạnh, dù mức tăng chủ yếu được hỗ trợ bởi nền so sánh thấp của cùng kỳ năm trước.

Trong ngành Xi măng, kết quả kinh doanh tiếp tục phân hóa. Lợi nhuận của HT1 vẫn tăng nhưng tốc độ đã chậm lại do nền so sánh cao, trong khi CLH tiếp tục ghi nhận sự cải thiện.

Diễn biến này cho thấy quá trình đẩy mạnh đầu tư công chưa chuyển hóa đồng đều thành tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp xây dựng và vật liệu. Hiệu quả còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, khả năng ghi nhận doanh thu cũng như cơ cấu hợp đồng của từng doanh nghiệp.

Sức mua và xuất khẩu phục hồi chậm

Đối với các ngành phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng trong nước, tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục có dấu hiệu chững lại khi sức mua phục hồi chậm.

Trong ngành Bia, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng 4,5% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng của nhiều nhóm ngành khác. Lợi nhuận của Vinamilk và Masan Consumer cũng tăng chậm hơn so với các quý trước.

Kết quả này cho thấy sự phục hồi của tiêu dùng nội địa vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận rõ rệt đối với các doanh nghiệp hàng tiêu dùng lớn.

Bức tranh của các ngành phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu còn kém tích cực hơn. Lợi nhuận ngành Thủy sản đã đảo chiều suy giảm, trong khi tốc độ tăng trưởng của nhóm May mặc cũng chậm lại.