Chứng khoán đảo chiều trong ngày sinh nhật thị trường

Nhờ sự hồi phục của nhiều nhóm cổ phiếu, VN-Index khép lại phiên giao dịch hôm nay (28/7) tăng 11 điểm lên 1.680 điểm. HPG là cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho VN-Index, theo sau là MBB, VHM, BID, MWG và MSN. Ở chiều ngược lại, VJC cùng một số cổ phiếu ngân hàng như LPB, HDB và VBB tạo áp lực lên chỉ số nhưng không đủ để làm thay đổi xu hướng hồi phục.

HPG là cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho VN-Index.

Diễn biến đáng chú ý nằm ở nhóm chứng khoán . Hai cổ phiếu dẫn sóng là VCI của Chứng khoán Vietcap và VND của Chứng khoán VNDirect đều tăng hết biên độ.

Kết thúc phiên, VCI tăng 6,78% lên 19.700 đồng/cổ phiếu, với gần 16,5 triệu đơn vị được khớp lệnh, gần gấp đôi phiên trước. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp theo đó tăng lên gần 22.700 tỷ đồng.

Đây được xem là màn hồi phục đáng chú ý khi chỉ trước đó một phiên, VCI giảm sàn xuống 18.450 đồng/cổ phiếu, còn vốn hóa "bốc hơi" khoảng 10% sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp.

Ông Tô Hải - thành viên HĐQT Vietcap - vừa đăng ký mua thêm hơn 31 triệu cổ phiếu VCI từ đầu tháng 8. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông tại doanh nghiệp sẽ tăng đáng kể, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với cổ phiếu này.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại VND. Cổ phiếu của Chứng khoán VNDirect tăng kịch trần 6,84%, lên 16.400 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 18 triệu đơn vị. Trước đó, mã này cũng vừa trải qua hai phiên giảm hơn 10%, trong đó phiên 27/7 giảm sàn gần 7%.

Không chỉ nhóm chứng khoán, dòng tiền còn lan tỏa sang cổ phiếu nhiều nhóm ngành khác, đặc biệt là bất động sản, thép và đầu tư công. Thống kê cho thấy, nhóm bất động sản có tới 45 mã tăng giá, trong khi lượng tiền đổ vào các cổ phiếu tăng đạt hơn 2.300 tỷ đồng, vượt xa giá trị giao dịch của nhóm giảm giá.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VHM, VIC tiếp tục giữ nhịp cho thị trường, trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản như PDR, KDH, NLG, DXG, DIG hay NVL đồng loạt tăng từ 2-3%. Nhóm thép cũng giao dịch tích cực với HPG tăng hơn 3%, HSG tăng gần 4% và NKG tăng hơn 2%.

Diễn biến trái ngược xuất hiện ở cổ phiếu PNJ . Sau phiên tăng trần và rơi vào trạng thái "trắng bên bán" ngày 27/7, mã này tiếp tục được kéo lên giá trần trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng mạnh vào cuối phiên khiến cổ phiếu quay đầu giảm 0,76%, xuống 32.650 đồng/cổ phiếu.

Dù vậy, thanh khoản của PNJ vẫn ở mức rất cao với hơn 20 triệu cổ phiếu được sang tay, cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn hiện diện nhưng lực cung ở vùng giá cao chưa có dấu hiệu suy giảm. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau những thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương tại công ty PNJ-Lab.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 19.100 tỷ đồng với gần 806 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Điểm trừ của phiên là khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 2.000 tỷ đồng. Ngược lại, HPG, PNJ và VNM là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất.