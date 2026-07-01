PYN Elite Fund “bay” sạch thành quả hơn một năm

Cập nhật tới ngày 27/7/2026, giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/CCQ) của PYN Elite Fund đạt khoảng 487,3 Euro. Đây là vùng thấp nhất của NAV kể từ ngày 11/6/2025, đồng nghĩa toàn bộ thành quả tích lũy trong hơn một năm qua đã bị xóa sạch.

Riêng trong tháng 7, NAV của quỹ giảm khoảng 12% đẩy hiệu suất của PYN Elite kể từ đầu năm âm hơn 15%.

Hiệu suất của Pyn Elite Fund.

Thị trường giảm sâu, nhiều khoản đầu tư lớn đồng loạt chịu sức ép

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua nhịp điều chỉnh mạnh từ đầu tháng 7, với VN-Index mất khoảng 180 điểm, tương đương hơn 9,6% lùi về 1.681 điểm (chốt phiên 28/7). Diễn biến kém thuận lợi của thị trường chung đã gây sức ép đáng kể lên danh mục PYN Elite, đặc biệt khi nhiều khoản đầu tư chủ lực của quỹ đồng loạt giảm sâu.

Tại thời điểm cuối tháng 6, 10 khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite gồm STB, HPG, MWG, FPT, HVN, OCB, VIB, SHS, TCX và ACV, chiếm tổng cộng khoảng 77% NAV. Riêng bốn cổ phiếu dẫn đầu là STB, HPG, MWG và FPT đã chiếm gần 48% danh mục, khiến hiệu suất của quỹ phụ thuộc lớn vào biến động của nhóm này.

Top 10 danh mục Pyn Elite Fund cuối tháng 6/2026.

Điển hình là MWG, khoản đầu tư lớn thứ ba của PYN Elite với tỷ trọng 9,7% NAV. Riêng quý 2, doanh thu MWG đạt hơn 48.800 tỷ đồng, tăng 30% và lập mức cao nhất lịch sử. Dù vậy, cổ phiếu MWG vẫn giảm gần 17% trong một tháng qua và "lùi" về đáy 1 năm.

Tương tự, FPT chiếm 7,7% danh mục nhưng cũng chịu áp lực bán mạnh. Kết phiên 28/7, cổ phiếu FPT đang ở vùng thấp nhất gần 3 năm phần nào tạo sức ép đáng kể lên hiệu suất chung của quỹ. HPG cũng trở thành lực cản lớn khi là khoản đầu tư lớn thứ hai, chiếm 13,4% danh mục. Cổ phiếu này giảm gần 10% trong tháng 7, lùi về quanh 21.000 đồng, mức thấp nhất trong hơn một năm.

﻿Lo ngại của người đứng đầu Pyn Elite Fund về TTCK

Trong thư gửi nhà đầu tư mới đây, ông Petri Deryng, người đứng đầu PYN Elite Fund thẳng thắn viết rằng: “Hy vọng nhiều người trong chúng ta đã dành thời gian tận hưởng kỳ nghỉ hè, thay vì lãng phí thời gian theo dõi thị trường chứng khoán trong tháng 7”.

Người đứng đầu Pyn Elite Fund bày tỏ bất ngờ với sự suy yếu của thị trường, nhất là khi xét đến mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của các công ty niêm yết trong quý 1 cũng như đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm.

Theo ông Petri Deryng, nhà đầu tư có phần thận trọng cùng với đà giảm giá đã dấy lên lo ngại về xu hướng đi xuống tiếp diễn, dẫn đến những phiên bán tháo mạnh trong tháng 7. Với kỳ vọng các công ty niêm yết sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận tốt trong cả năm 2026, nhà quản lý quỹ bày tỏ tiếc nuối trước đà sụt giảm vừa qua của thị trường.

Quỹ ngoại rằng một phần nguyên nhân dẫn đến làn sóng bán ra này có thể đến từ nhu cầu vay vốn cao đẩy lãi suất tăng lên. Lãi suất hấp dẫn đã thu hút dòng tiền chuyển dịch từ kênh chứng khoán sang tiền gửi tiết kiệm. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran cũng có khả năng gây ra những bất định về kỳ vọng lạm phát và lãi suất.

Dù vậy, nhà quản lý quỹ cho rằng việc giá cổ phiếu sụt giảm trong bối cảnh lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng đã khiến định giá cổ phiếu niêm yết trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

"Lãi suất hạ nhiệt, mặt bằng định giá mới có thể trở nên hấp dẫn hơn"

Nói về việc cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt bị bán mạnh, ông Bùi Văn Huy, Tổng Giám đốc FIDT cho rằng khi lãi suất tăng, không chỉ những doanh nghiệp yếu chịu ảnh hưởng mà toàn bộ thị trường bước vào quá trình định giá lại.

Những cổ phiếu được xem là tốt, an toàn và sở hữu câu chuyện tăng trưởng dài hạn thường từng được thị trường chấp nhận trả mức định giá cao hơn mặt bằng chung. Vì vậy, khi chi phí vốn tăng, chính nhóm này có thể đối mặt với mức co hẹp định giá mạnh hơn.

Nói cách khác, vấn đề không chỉ nằm ở chất lượng doanh nghiệp, mà còn ở mức giá nhà đầu tư sẵn sàng trả cho chất lượng đó trong một môi trường lãi suất mới.

Theo chuyên gia FIDT, với mặt bằng lãi suất hiện tại, thị trường đang chấp nhận mức P/E thấp hơn so với trước đây. Do đó, việc một số cổ phiếu cơ bản tốt giảm sâu hơn VN-Index vẫn có thể xảy ra, ngay cả khi triển vọng dài hạn của doanh nghiệp chưa thay đổi đáng kể.

Về dài hạn, khi áp lực lãi suất hạ nhiệt, mặt bằng định giá hiện tại mới có thể trở nên hấp dẫn hơn.﻿ “Trong giai đoạn này, quản trị tài sản quan trọng không kém chuyện chọn cổ phiếu”, ông Huy nhấn mạnh.