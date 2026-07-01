VN-Index có thể còn nhịp "rũ bỏ" trước khi hướng lên 1.800 điểm, nhiều cổ phiếu về vùng định giá hiếm thấy với P/E chỉ 4-8 lần

Theo Chứng khoán SHS, tại thời điểm ngày 22/7/2026 khi VN-Index ở mức 1.668 điểm, vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 382 tỷ USD, tương đương 74% GDP năm 2025. Các chỉ số định giá của thị trường ở mức P/E 12,09 lần, P/B 1,81 lần và P/S 1,44 lần.

Đáng chú ý, nhóm Vingroup có vốn hóa khoảng 91 tỷ USD. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu này, phần còn lại của thị trường có quy mô vốn hóa khoảng 291 tỷ USD, với P/E chỉ còn 10,37 lần và P/B 1,53 lần. Theo SHS, đây là mức định giá tương đương các giai đoạn thị trường tạo đáy trong khủng hoảng trước đây.

Công ty chứng khoán cho rằng vùng định giá hiện tại đã ở mức hợp lý, đồng thời nhận định nếu thị trường tiếp tục giảm, đây sẽ là vùng vốn hóa hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Nhiều doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, duy trì tăng trưởng đang giao dịch với P/E chỉ khoảng 4-8 lần cùng mức P/B thấp, tạo cơ hội để xem xét đầu tư. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn so với các giai đoạn trước là tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ trên vốn hóa thị trường hiện ở mức rất cao.

Về xu hướng ngắn hạn, SHS đánh giá VN-Index vẫn trong trạng thái suy yếu sau khi đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng như đường trung bình 200 phiên và mốc tâm lý 1.750 điểm.

Theo kịch bản cơ sở, nếu áp lực bán giải chấp tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể lùi về vùng 1.670-1.700 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất của tháng 4/2026, trước khi phục hồi trở lại khu vực 1.770-1.800 điểm.

Ở kịch bản tiêu cực hơn, nếu áp lực giải chấp chưa hạ nhiệt và lực bán lan sang nhóm cổ phiếu Vingroup, SHS cho rằng VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 1.600 điểm trước khi hình thành đáy và hồi phục.

Đánh giá về triển vọng thị trường, SHS cho rằng vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ như nền kinh tế duy trì tăng trưởng tốt với mục tiêu GDP trên 10% trong năm 2026, kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, mặt bằng lãi suất ngắn hạn ổn định trở lại, cùng việc thị trường chính thức được nâng hạng, qua đó mở ra kỳ vọng khối ngoại chấm dứt chuỗi bán ròng kéo dài. Bên cạnh đó, quy mô vốn hóa thị trường vẫn được đánh giá là tương đối hấp dẫn so với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Ở chiều ngược lại, công ty chứng khoán lưu ý một số yếu tố rủi ro và bất định gồm căng thẳng địa chính trị trên thế giới tiếp diễn, áp lực thuế quan có thể gia tăng trở lại và làm thu hẹp dòng chảy thương mại trong năm 2026. Ngoài ra, SHS cho rằng bong bóng đã hình thành trên nhiều loại tài sản như tiền mã hóa, vàng - bạc và kim loại quý, AI, trong khi giá bất động sản giảm. Đặc biệt, tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ trên thị trường hiện vẫn ở mức rất cao.

Về triển vọng các nhóm ngành trong nửa cuối năm 2026, SHS đánh giá ngân hàng tiếp tục là nhóm đáng chú ý với tăng trưởng lợi nhuận dự kiến đạt 16-18%, được hỗ trợ bởi tín dụng tiếp tục mở rộng, đặc biệt ở lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng.

Đồng thời, biên lãi ròng (NIM) được kỳ vọng cải thiện hoặc ổn định trở lại nhờ các giải pháp hỗ trợ thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước. Sau nhịp điều chỉnh của thị trường, định giá của nhóm ngân hàng cũng đã trở về vùng hấp dẫn. SHS ưu tiên các ngân hàng có lợi thế về nguồn vốn, quản trị rủi ro thận trọng và sở hữu câu chuyện tăng trưởng riêng.

Đối với nhóm vật liệu cơ bản, công ty chứng khoán kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ "chu kỳ hạ tầng mới" giai đoạn 2026-2030, khi nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng đến năm 2030 ước khoảng 266 tỷ USD, kéo theo nhu cầu lớn đối với các loại vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, chính sách ưu tiên hàng hóa sản xuất trong nước và khuyến khích doanh nghiệp nội địa tham gia các dự án quy mô lớn cũng được xem là động lực hỗ trợ ngành.

Ở nhóm bán lẻ (tiêu dùng không thiết yếu), SHS cho rằng ngành công nghệ thông tin và điện tử tiêu dùng (ICT & CE) đang bước vào giai đoạn bão hòa hơn, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trọng tâm tăng trưởng sẽ chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao trải nghiệm khách hàng và ứng dụng AI. Bên cạnh đó, xu hướng dịch chuyển từ mô hình bán lẻ truyền thống sang hiện đại vẫn tiếp diễn, trong khi một số doanh nghiệp có thể thu hút sự quan tâm nhờ các câu chuyện IPO công ty con.