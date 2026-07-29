Thua lỗ trong quý 2, doanh nghiệp casino trên sàn chứng khoán đổ cho World Cup

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (mã: RIC) đã công bố BCTC quý 2/2026, trong đó doanh thu thuần giảm mạnh 30% so với cùng kỳ xuống còn 33 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do doanh thu dịch vụ trò chơi có thưởng sụt phân nửa từ mức 33 tỷ trong quý 2/2025 xuống còn 17 tỷ đồng trong quý 2 năm nay. Trong khi đó doanh thu về phòng nghỉ và doanh thu dịch vụ ăn uống giải khát đi ngang hoặc tăng nhẹ ở mức gần 6 tỷ đồng.

Giá vốn tăng khiến lợi nhuận gộp quý 2 giảm sâu 82% so với quý 2/2025 xuống 3 tỷ đồng, biên lãi thu hẹp từ mức 42% trong cùng kỳ năm ngoái xuống còn 42% trong kỳ này.

Khấu trừ các chi phí khác, RIC báo lỗ 9 tỷ đồng trong quý 2, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 10 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, RIC cho biết doanh thu bộ phận casino giảm mạnh trong bối cảnh xung đột trên thế giới đẩy giá xăng dầu tăng cao làm giá vé máy bay đắt đỏ, cản trở dòng khách nước ngoài di chuyển. Đồng thời sự kiện World Cup 2026 diễn ra trong quý 2 đã thu hút dòng tiền giải trí toàn cầu, khiến tệp khách VIP phân tán ngân sách và tần suất đến chơi sụt giảm mạnh, trực tiếp kéo giảm doanh thu Casino.

Cùng với đó, yếu tố mùa vụ du lịch cũng tác động đáng kể khi quý 2 là giai đoạn thấp điểm của du lịch quốc tế tại Hạ Long do đó lượng khách nước ngoài (khách tàu biển) đến chơi tại Casino giảm mạnh. Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận nhiều khách chơi lớn (VIP) thắng cược liên tục làm sụt giảm doanh thu tại bộ phận này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của RIC đi ngang khoảng 77 tỷ đồng, khoản lỗ quý 2 khiến công ty lỗ khoảng 2 tỷ sau nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ có lãi gần 1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2026, lỗ lũy kế của RIC lên đến 600 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 346 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay khoảng 171 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối quý 2 là 932 tỷ đồng, tăng nhẹ 4 tỷ so với thời điểm đầu năm.

Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 15 triệu USD, hoạt động trong ngành kinh doanh khách sạn và kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài. Mục tiêu của công ty là xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao, các khu vui chơi giải trí tại Hạ Long.

Năm 2005, Quốc tế Hoàng Gia chuyển đổi từ công ty liên doanh thành công ty cổ phần, vốn điều lệ tăng lên 21 triệu USD, tương đương 21 triệu cổ phần, mệnh giá 1 USD/cp. Công ty niêm yết trên HoSE vào năm 2007. Tuy nhiên, việc liên tiếp thua lỗ khiến cổ phiếu RIC bị hủy niêm yết trên HOSE kể từ tháng 5/2022 và hiện đang giao dịch trên UPCOM.

Trên sàn, cổ phiếu RIC hiện ở mức 6.500 đồng/cp.