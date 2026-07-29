Liên tục thoái vốn, Quỹ Leadvisors không còn là cổ đông lớn tại Viconship

Công ty CP Quản lý quỹ Leadvisors (Quỹ Leadvisors) vừa báo cáo đã việc không còn là cổ đông lớn tại Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, mã: VSC, sàn HoSE).



Cụ thể, Quỹ Leadvisors đã bán ra 15 triệu cổ phiếu VSC trong phiên 24/7 nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Qua đó, tổ chức này giảm sở hữu từ 30,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,11%) xuống mức 15,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,1%).

Kết phiên 24/7, cổ phiếu VSC dừng ở mức 13.450 đồng/cổ phiếu. Tạm tính đây là giá giao dịch, ước tính Quỹ Leadvisors thu về hơn 200 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.

Công ty quản lý quỹ này liên tục thoái vốn tại Viconship trong tháng 7 này. Cụ thể, Quỹ Leadvisors đã bán ra 9,65 cổ phiếu VSC trong phiên 6/7 nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Qua đó, tổ chức này giảm nắm giữ từ 40 triệu cổ phiếu xuống còn 30,35 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,68% xuống còn 8,11% vốn tại Viconship.

Trước đó, Quỹ Leadvisors cũng đã bán ra 20 triệu cổ phiếu VSC trong phiên giao dịch ngày 3/7, qua đó giảm khối lượng cổ phiếu VSC đang nắm giữ từ gần 60 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,03%) xuống còn gần 40 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,68%).

Đáng chú ý, công ty quản lý quỹ này cơ cấu danh mục chỉ vài tháng sau khi gom 60 triệu cổ phiếu VSC vào ngày 22/4/2026. Khi đó, thị giá cổ phiếu VSC dao động quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu.

Ảnh: VSC

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu VSC, ông Vũ Ngọc Lâm - Phó Tổng giám đốc Viconship đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu VSC trong thời gian từ 28/7 đến 25/8/2026 nhằm mục đích tăng sở hữu. Nếu mua thành công, ông Lâm sẽ nâng sở hữu lên 600.000 cổ phiếu, tương đương 0,16% vốn.

Viconship có nhiều kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026 và đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

Thứ nhất, VSC dự kiến phát hành 18,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương đương 5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận một cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của công ty.

Thứ hai, Viconship lên kế hoạch chào bán 187,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng.

VSC dự kiến huy động 1.872 tỷ đồng từ đợt chào bán. Trong đó, gần 1.582 tỷ đồng được dùng để tái cấu trúc tài chính (phần lớn sẽ dành cho thanh toán nợ vay) và 290 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Hải An Green Shipping để triển khai dự án đầu tư tàu container.

Nếu hoàn thành hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 3.743 tỷ đồng lên gần 5.803 tỷ đồng.



