Hai cổ phiếu VN30 được khối ngoại gom hàng trăm tỷ trong phiên 29/7

Lực cầu xuất hiện tại loạt cổ phiếu lớn giúp VN-Index hồi phục mạnh về cuối phiên. Khép lại phiên 29/7, VN-Index tăng 24 điểm lên còn 1.704 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 14.300 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 96 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 88 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 140 tỷ đồng. Theo sau, VIC và CTG là mã tiếp theo được gom mạnh 121 và 73 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 227 tỷ đồng. Theo sau là VIX và HDB, lần lượt bị bán ròng 77 tỷ đồng và 67 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,5 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VGS, VFS, DXP.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 2,3 tỷ đồng; theo sau C69 bị bán 2 tỷ, MST, HUT, KSF bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MML được khối ngoại ﻿mua 2 mua tỷ đồng. Theo sau, F88 và AIG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , PHP, , , , ,...