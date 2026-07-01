Vietravel (VTR) bị phạt 295 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan

Ngày 24/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) ban hành Quyết định số 406/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Du lịch Vietravel (UPCoM: VTR). Địa chỉ trụ sở chính đặt tại Số 190 Pasteur, phường Xuân Hoà, TP.HCM.

Trong đó, Vietravel bị phạt số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cơ quan quản lý xác định, công ty chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định các tài liệu: Nghị quyết số 342-NQ/HĐQT-VP ngày 06/09/2024 thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở Giao dịch 2; Nghị quyết số 422-NQ/HĐQT-VP ngày 13/11/2024 về việc ký và sử dụng hạn mức tín dụng (HMTD) tại Vietinbank – Chi nhánh 7 TP.HCM để thực hiện kế hoạch kinh doanh; Nghị quyết số 55-NQ/HĐQT-VP ngày 27/10/2025 thông qua 2 việc Công ty gia hạn HMTD và tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển TP.HCM Chi nhánh Sở Giao dịch 2; Nghị quyết số 62-NQ/HĐQT-VP ngày 16/12/2025 thông qua thực hiện giao dịch tín dụng giữa Công ty và Vietinbank - chi nhánh 7 TP.HCM; Nghị quyết số 58A NQ/HĐQT-VP ngày 18/11/2025 về việc thống nhất đăng ký mua 1.000.000 cổ phần của CTCP Truyền thông và Sự kiện Đàn Ong Việt; Công ty chậm CBTT dưới 15 ngày so với quy định các tài liệu: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 (Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025, Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2024 – 2029); Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Báo cáo của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026, Tờ trình chấp thuận phương án quản trị và thu hồi khoản phải thu, Tờ trình về Phương án chi trả cổ tức).

Tiếp đó, công ty bị xử phạt số tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, cụ thể:

Công ty CBTT nội dung giải trình nguyên nhân chênh lệch Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán/soát xét trên 5% không đầy đủ tại văn bản số 1688/CV-VT ngày 29/8/2024 (đối với Báo cáo tài chính tổng hợp 06 tháng đầu năm 2024, thiếu nguyên nhân liên quan đến Doanh thu tài chính), tại văn bản số 1887/CV-VT/2025 ngày 29/8/2025 (đối với Báo cáo tài chính tổng hợp 06 tháng đầu năm 2025, thiếu nguyên nhân liên quan đến Giá vốn hàng bán, Dự phòng tổn thất đầu tư, Lỗ chênh lệch tỷ giá), tại văn bản số 482/CV-VT/2026 ngày 30/3/2026 (đối với Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025, thiếu nguyên nhân liên quan đến Doanh thu tài chính và Chi phí tài chính); tại văn bản số 1686/CV-VT ngày 29/8/2024 (đối với Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2024, thiếu nguyên nhân liên quan đến Doanh thu tài chính), tại Văn bản số 485/CV-VT/2026 ngày 30/3/2026 (đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025, thiếu nguyên nhân liên quan đến Chi phí tài chính và Thuế thu nhập doanh nghiệp).

Công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty (QTCT) 6 tháng đầu năm 2024, 2025 và năm 2024, 2025 có nội dung không đầy đủ theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC, cụ thể: Trong 06 tháng đầu năm 2024, 2025 và cả năm 2024, năm 2025, HĐQT Công ty ban hành lần lượt là 44, 36, 85 và 102 Nghị quyết/Quyết định; tuy nhiên tại Báo cáo tình hình QTCT 6 tháng đầu năm 2024, 2025 và cả năm 2024, 2025, Công ty ghi nhận đã ban hành lần lượt là 22, 28, 48 và 97 Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Theo tài liệu Công ty cung cấp, trong năm 2024, 2025 Công ty có 18 công ty con/tổ chức liên quan của người nội bộ; tuy nhiên, tại các Báo cáo tình 3 hình QTCT 06 tháng đầu năm 2024, 2025 và năm 2024, 2025 Công ty chỉ ghi nhận 09 công ty là công ty con/tổ chức liên quan của người nội bộ.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024, 2025 đã kiểm toán, BCTC 06 tháng năm 2024, 2025 được soát xét và tài liệu Công ty cung cấp, năm 2024, 2025 Công ty có phát sinh các giao dịch với Công ty con/tổ chức liên quan của người nội bộ (cung cấp dịch vụ, mua vé máy bay, giao quyền sử dụng nhãn hiệu, chi hộ, cho vay, bảo lãnh…), tuy nhiên, Công ty không ghi nhận đầy đủ giao dịch và giá trị giao dịch phát sinh tại Báo cáo tình hình QTCT 06 tháng đầu năm 2024, 2025 và năm 2024, 2025.

Mức phạt lớn nhất là 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Theo BCTC năm 2024, 2025 đã kiểm toán và các tài liệu Công ty cung cấp cho thấy, Công ty đã thực hiện một số giao dịch với người liên quan của người nội bộ với tổng giá trị giao dịch trong năm 2024, 2025 lần lượt là 1.827.308.466.648 đồng, 1.676.106.275.445 đồng nhưng không được ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty thông qua.

Như vậy, tổng mức tiền phạt đối với Vietravel là 295 triệu đồng.

Đáng chú ý, Vietravel hiện không còn là công ty mẹ của Vietravel Airlines sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại hãng hàng không này trong quá trình tái cơ cấu.

Cổ phiếu VTR hiện đang nằm ở vùng đáy giá thấp nhất lịch sử niêm yết.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 29/7, giá cổ phiếu VTR tăng 4,08% so với tham chiếu, lên 10.200 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 2,2 nghìn đơn vị.

Dù vừa ghi nhận phiên tăng bứt phá, nhưng thị giá cổ phiếu VTR hiện vẫn đang nằm ở vùng giá thấp nhất lịch sử giao dịch.

Vốn hóa thị trường của Vietravel hiện ở mức 672 tỷ đồng.